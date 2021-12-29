台南跨年演唱會嘉賓林宥嘉、炎亞綸 睽違10年焰火陪倒數

台南最後一場耶誕跨年系列活動「好YOUNG跨年演唱會」將在31日於永華市政中心西側廣場舉行，迷幻歌王林宥嘉、全方位天王炎亞綸、金曲歌后艾怡良等輪番上陣，睽違10年沒有施放的跨年焰火在開基玉皇宮贊助經費下，將在夜空璀璨綻放，讓歌迷一飽眼福，讓倒數的歡樂氣氛達到最高潮。

當天演唱會表演時間將近6小時，演出藝人多達15組，包括林宥嘉、炎亞綸、周興哲、高爾宣、婁峻碩、艾怡良、閻奕格、李友廷、壞特?te、Karencici、許含光、大支、文慧如、B.T.O.D、張羽靚。跨年前由林宥嘉壓軸表演，不但獨家在台南演出，還帶來半小時表演；跨年後則由炎亞綸登場。

南市府新聞處指出，31日下午1時到隔天凌晨2時，安平區市府周邊建平路、南島路及東西南榕大道周邊將配合活動進行交通管制，預計車潮將湧入永華路、府前路及中華西路周邊，民眾可將車輛停放於運河星鑽及建平三街的活動臨時停車場，再步行到市府西側廣場會場。

建平路（永華路二段到府前路二段）及西南榕大道將改為臨時機車停車場；建平路西側人行道及中華西路（府前路二段到南島路）人行道也開放停機車，但須保持行人通行空間，並依規定依序停放，違規停放車輛會開罰及拖吊。

市府表示，民眾可多利用0路、6路、10路、14路、19路、70路、77路及H31高鐵台南站等8線公車到會場周邊的「生活美學館」、「家樂福」、「市政中心（永華路）」、「南台別院」等站。

交通局也規畫「跨年活動專車」，民眾可搭乘火車或公路客運至台南火車站及台南轉運站搭乘專車。另外，台鐵局配合跨年活動增開列車，台南地區在1月1日凌晨1時30分有最後區間車到嘉義，1時35分區間車至高雄。