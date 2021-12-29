林內草莓紅了 遊客爭相採果「嘗一口酸甜」
雲林縣林內鄉的草莓進入產季，又紅又美的果實，價格每台斤300至350元左右，果農張秋蘭說，今年產量穩定，品質優質，約到明年3月前都是品嘗的好時機，邀請民眾元旦連假、農曆新年及228假期入園採收，「嘗一口酸甜」。
林內鄉約在40多年前引進草莓種植，產區集中在林內往二水的雲141道路及台3線旁的林北村，該處被外界稱作「林內草莓園區」，面積達10公頃；張秋蘭說，今年因氣候影響，管理不易，幸有多年經驗克服萬難，品質更勝往年，每顆草莓香甜帶酸。
鄉長張維崢說，林內草莓外觀鮮紅欲滴，果農栽種技術成熟，經驗非常豐富，品質不亞於其他產地，加上公所近年力推網室安全栽種，結合果園推出採果，適合家人、親子、情侶或三五好友一起前來體驗休閒農業，享受田園之樂。
張維崢表示，公所已啟動三星路羅漢松夜間光廊，至明年2月6日期間，民眾可把握時間安排遊程，另水利文物教育園區落羽松及周邊花海景致也繽紛綻放，明年1月8日、9日將舉辦「青松享樂」活動，歡迎遊客暢遊林內，享受最浪漫的季節。
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