嘉義市文化路郵局賤租 王美惠提案要求中止租約徹查

立法院交通委員會今天審查中華郵政公司111年度營業預算，民進黨立委王美惠指出，已公告歷史建築的嘉義市文化路郵局，近期招標出租，卻以遭遠低於市價的六到七倍賤租，過程可疑且不合理，今天特別提案，要求中止租約徹查，停止這樣的賤租行為。

民進黨立委陳明文、陳歐珀、陳素月、林俊憲、劉櫂豪也連署，認為中華郵政耗資甚鉅進行外牆修復，不思繼續營業服務民眾，決議解除契約並停止出租，由交通委員會協議後通過。

王美惠提案指出，文化路郵局是嘉義重要的歷史建築，政府才規畫4500萬元做整修，工程才剛開工，嘉義郵局就將文化路郵局，用不合理的價錢、方式，迅速出租。

王美惠批，明明同條街上一坪店面租到兩三千塊，文化路郵局（原901支局）每坪租不到460元；要出租整整15年，卻只公告9天；郵局解釋承租方將須花費大筆經費裝修，但郵局又怎麼能再出租前得知誰將承租、如何整修？這些不合理的疑點，提案之後中華郵政也未曾再來說明。

王美惠指出，中華郵政從106年起編列8年超過150億元在全台各地購置郵務所用地，在嘉義卻自斷手腳把既有資產出租，「一手買地、一手租房」的行為，讓人懷疑郵局究竟是真的有需要，還是只是在囤房、炒房？