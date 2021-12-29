嘉義婦人遭殺害家屬生活陷困境 犯保協會援助

嘉義縣林姓婦人日前遭殺害，因其家境貧困，生前與3名子女相依為命，犯罪被害人保護協會嘉義分會提供生活補助費，竹崎鄉公所協調處理後事及民眾善款，協助家屬度難關。

現年59歲的林姓婦人26日被發現陳屍在竹崎鄉一處檳榔園內，頭部有明顯傷勢，經調查，50歲林男涉有重嫌，林男到案後坦承犯案，嘉義地方法院27日裁定林男羈押未禁見。

嘉義地檢署書記官長吳國安昨天會同犯罪被害人保護協會嘉義分會代理主任周俊良等人前往慰問林婦的3名子女，並致贈生活補助費及慰問金。

吳國安今天接受中央社記者訪問表示，林婦丈夫早已過世，與3名成年的兒女同住在老舊平房，林婦與長子、長女都領有身心障礙手冊，小兒子平時打零工維生，家境貧困，被列為中低收入戶。

吳國安指出，昨天訪視時，犯罪被害人保護協會嘉義分會了解林婦子女生活困境，預計補助每月新台幣1萬8000元生活補助費，並持續3個月，已先致贈第1個月生活補助費及5000元慰問金。未來也會協助處理後續的法律問題及心理創傷輔導。

嘉義縣竹崎鄉公所社會課長胡美珠接受中央社記者電訪表示，已協調慈善團體協助處理林婦的後事事宜，而林婦3名子女生活陷入困境，經報導後，鄉公所接獲許多善心人士詢問捐款事宜，公所已成立捐款專戶，善款將協助家屬未來生活補助用途。

胡美珠指出，考量林婦的子女中有2人領有身心障礙手冊，須協助處理財務，鄉公所除了設置捐款帳戶代為收管各界善款外，並朝向按月給付方式，協助家屬妥善使用善款。