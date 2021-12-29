酒駕犯眾怒 黃偉哲擬仿美國梅根法案公布姓名社區

高雄男子黃子洋酒駕撞人釀1死3傷引起關注，台南市長黃偉哲今天表示，台南市政府考慮仿照美國梅根法案，在不牽涉完整個資前提下，公布酒駕犯姓名及居住在哪個社區。

黃偉哲今天接受媒體聯訪時指出，台灣酒駕有2個社會現象，分別是新聞熱度自然過去後，民眾情緒會趨緩，以及立法機關都宣示要加強刑度。台灣10多年前酒駕只有罰款，現適用刑法，刑法加重，但酒駕肇事仍時有耳聞，首長都會震怒及加強查察。

黃偉哲表示，亂世用重典，有人建議鞭刑、適用不確定故意殺人罪或連帶處分，最後回歸立法機關後，還是沒有辦法完成立法；如今台灣社會對酒駕已有嚴重的反彈情緒，立法機關應體察民意採用較重刑罰。

黃偉哲說，站在地方政府立場，台南市政府考慮仿照美國梅根法案，酒駕累犯或初犯傷人撞死人，就公布姓名和住在哪個社區，但因牽涉個資，市府在不公布完整姓名及詳細地址前提下，讓社區知道有多少酒駕犯，甚至公布區域性酒駕地圖，以警惕酒駕犯，也提醒大家外出時多小心。

「梅根法案」是美國公開性侵犯資訊的法案，黃偉哲今天今天上午拋出比照梅根法案，公布酒駕犯姓名及居住地的想法，台南市政府目前尚未有更進一步細節討論。

台南市政府今天也發布新聞稿指出，截至12月13日，台南市今年24小時交通事故死亡人數累積159件167人，相較去年同期減少11件4人，雖在六都中降低件數是最多的，但今年1月至9月事故總件數及每10萬人死傷人數仍是偏高，每年12月至隔年3月則是酒駕肇事死亡事故高峰期。

台南市政府交通局統計，截至11月底，台南市今年酒駕肇事傷亡件數859件，較去年同期減少69件，降幅達7.44％。