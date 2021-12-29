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影／雕塑家楊柏林為故鄉創作 手造6米高「素還真」鋼雕

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣長張麗善（右五起）、虎尾鎮長丁學忠等人今天主持虎尾圓環啟用典禮，邀民眾到虎尾新地標打卡，並參加元旦升旗典禮迎新年。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（右五起）、虎尾鎮長丁學忠等人今天主持虎尾圓環啟用典禮，邀民眾到虎尾新地標打卡，並參加元旦升旗典禮迎新年。記者陳苡葳／攝影

知名雕塑藝術家楊柏林出身雲林縣口湖鄉，今年受虎尾鎮公所邀請，為經典布袋戲角色「素還真」二次創作6公尺高的鋼雕像，今起矗立在虎尾圓環，白天、夜晚呈現不同樣貌，縣長張麗善、虎尾鎮長丁學忠等人今天主持啟用典禮，邀民眾到虎尾新地標打卡，並參加元旦升旗典禮迎新年。

擅長雕塑、繪畫、建築設計、公共景觀及裝置藝術的楊柏林，是當代著名藝術家，累積作品無數，今天參加「素還真」鋼雕像啟用典禮，他說，「這是一座金剛不壞之身」，其是利用316不鏽鋼材料，以手工切割、樓空創作，耗時超過半年打造而成。

楊柏林說，第一次將布袋戲元素轉化成當代藝術品，他認為，人與環境的生命有限，但這座鋼雕像「不怕風吹日曬雨淋」更不會生鏽，希望透過它流傳地方藝術。

丁學忠說，虎尾圓環導入布袋戲元素，斥資近千萬元打造剛柔並濟的「素還真」，白天觀賞其「抒情優雅」造型，感受文人氣息，晚上打上燈光後，換一個「華麗璀璨」角度，視覺更顯精神，可感受到其穿透力。

張麗善表示，斗六、虎尾2座圓環都是市中心的門面，縣府今年規畫重整，形塑新地標，「以最直接方式讓民眾記住雲林」；繼虎尾圓環今天啟用，斗六圓環將於明年1月29日，農曆新年前以新樣貌呈現，包括重現既有水舞設施，另新增數位水幕、LED燈光噴泉、綠景觀地景等。

張麗善說，111年1月1日「5個1」是非常棒的日子，代表著雲林縣欣欣向榮、開啟新年的第一天，縣府當日上午6點起在西螺大橋舉辦迎曙光健走活動，6點半也在虎尾鎮公所舉辦元旦升旗健走活動。

知名雕塑藝術家楊柏林利用316不鏽鋼材料，以手工切割、樓空創作，耗時超過半年打造「素還真」鋼雕像。記者陳苡葳／攝影
知名雕塑藝術家楊柏林利用316不鏽鋼材料，以手工切割、樓空創作，耗時超過半年打造「素還真」鋼雕像。記者陳苡葳／攝影
「素還真」鋼雕像矗立在雲林縣虎尾鎮市中心，白天、夜晚呈現不同樣貌。記者陳苡葳／攝影
「素還真」鋼雕像矗立在雲林縣虎尾鎮市中心，白天、夜晚呈現不同樣貌。記者陳苡葳／攝影
雲林虎尾鎮新地標在圓環，剛柔並濟的「素還真」夜間打燈後相當華麗璀璨，視覺極具穿透力。圖／虎尾鎮公所提供
雲林虎尾鎮新地標在圓環，剛柔並濟的「素還真」夜間打燈後相當華麗璀璨，視覺極具穿透力。圖／虎尾鎮公所提供
知名雕塑藝術家楊柏林出身雲林縣口湖鄉，今年受虎尾鎮公所邀請，為經典布袋戲角色「素還真」二次創作6公尺高的鋼雕像，今起矗立在虎尾圓環。記者陳苡葳／攝影
知名雕塑藝術家楊柏林出身雲林縣口湖鄉，今年受虎尾鎮公所邀請，為經典布袋戲角色「素還真」二次創作6公尺高的鋼雕像，今起矗立在虎尾圓環。記者陳苡葳／攝影
雲林虎尾鎮新地標在圓環，剛柔並濟的「素還真」夜間打燈後相當華麗璀璨，視覺極具穿透力。圖／虎尾鎮公所提供
雲林虎尾鎮新地標在圓環，剛柔並濟的「素還真」夜間打燈後相當華麗璀璨，視覺極具穿透力。圖／虎尾鎮公所提供

布袋戲 雲林

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