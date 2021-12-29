快訊

JMGGJ之罪？香港突襲《立場新聞》斬首式的國安大捕抓

活化高架橋下閒置空間 台南仁德打造里民集會所

中央社 / 台南29日電

台南市仁德區上崙里缺少里民公共活動空間，市府爭取認養台86線快速公路橋下閒置空間新建的里民集會所今天啟用，市府盼以此模式協助沒有活動中心的里設置集會所。

台南市長黃偉哲上午出席落成典禮致詞時表示，仁德區人口逐年加，未來將成為大新豐地區的重點發展區域，市府在此區除投注大量治水經費外，還有工業區開放及交通路網等大型共公工程，同時也很關注民眾的社區活動。

黃偉哲表示，此次市府補助新台幣500餘萬元經費，利用台86線高架橋下閒置空間新建里民集會所，提供里民優質活動空間，因目前還沒有自來水可以使用，市府將持續協助完成，讓里民集會所功能更完備。

他說，台南市目前仍有少數里因故缺少里民活動中心，市府希望朝向比照仁德區上崙里民集會所方向辦理，就算沒有大型活動中心，也能有小而美的空間可用來舉辦社區關懷活動，引導更多長者走入社群。

仁德區長黃素美表示，新建上崙里民集會所除了主建物之外，戶外也規劃停車空間，整體設計簡單大方，具備多項功能性，是很好的里民聚集活動地點。

台南 黃偉哲 認養

延伸閱讀

慰勞義消辛勞 台南義消總隊致贈年節加菜金

台南小黃公車開進其子瓦聚落 停駛13年站牌重現

台南市消防生力軍報到 新添購12車輛今亮相

財神駕到！ 2022七股鹽山巨型公仔金喜亮相

相關新聞

嘉市文化路郵局疑賤租「有魔鬼」？立法院決議協商解約

已公告歷史建築的嘉義市文化路郵局，近期招標出租，卻以遭遠低於市價的六到七倍賤租。立委今質疑其中「有魔鬼」，希望凍結中華郵...

最後3天！跨年前別忘了去申請 青年求職津貼3.2萬元

因應疫情衝擊國內就業市場，勞動部鼓勵青年積極求職，推出應屆畢業青年尋職津貼計畫，應屆青年最高可領取3萬2千元尋職津貼，此...

F-16V戰機飛行訓練音爆 震碎嘉義10多戶民宅玻璃

嘉義空軍基地F-16V戰機日前飛行訓練，低空飛過水上鄉粗溪村產生巨大音爆，震碎10多戶民宅玻璃，村民驚嚇不已；軍方說，已...

動物用藥品銷售流向 明年元旦上路申報違者最重廢照

農委會明年1月1日起針對動物藥品銷售流向申報，全面採電子線上申報，台南市政府農業局動保處指出，將針對南巿動物用藥品販賣業...

台南麻豆區市道173線路平完工 通往西港平坦舒適

台南市麻豆通往西港的市道173線（文化路）多老舊龜裂，為早日提供用路人平坦舒適的路平道路，市府工務局運用110年度結餘款...

南市收伏柴油車汙染 再出「空氣品質維護區」新招

環保署今年的全國柴油車動力計排煙檢測站評鑑出爐，台南市檢測數值公正，且推出多項創新、務實作為，如架設車牌辨識系統，製作汙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。