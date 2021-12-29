活化高架橋下閒置空間 台南仁德打造里民集會所

台南市仁德區上崙里缺少里民公共活動空間，市府爭取認養台86線快速公路橋下閒置空間新建的里民集會所今天啟用，市府盼以此模式協助沒有活動中心的里設置集會所。

台南市長黃偉哲上午出席落成典禮致詞時表示，仁德區人口逐年加，未來將成為大新豐地區的重點發展區域，市府在此區除投注大量治水經費外，還有工業區開放及交通路網等大型共公工程，同時也很關注民眾的社區活動。

黃偉哲表示，此次市府補助新台幣500餘萬元經費，利用台86線高架橋下閒置空間新建里民集會所，提供里民優質活動空間，因目前還沒有自來水可以使用，市府將持續協助完成，讓里民集會所功能更完備。

他說，台南市目前仍有少數里因故缺少里民活動中心，市府希望朝向比照仁德區上崙里民集會所方向辦理，就算沒有大型活動中心，也能有小而美的空間可用來舉辦社區關懷活動，引導更多長者走入社群。

仁德區長黃素美表示，新建上崙里民集會所除了主建物之外，戶外也規劃停車空間，整體設計簡單大方，具備多項功能性，是很好的里民聚集活動地點。