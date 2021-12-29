嘉市文化路郵局疑賤租「有魔鬼」？立法院決議協商解約

已公告歷史建築的嘉義市文化路郵局，近期招標出租，卻以遭遠低於市價的六到七倍賤租。立委今質疑其中「有魔鬼」，希望凍結中華郵政相關預算。交通部長王國材也說，若過程有不合理應該朝解約方向處理。最後立法院做成主決議，中華郵政將與廠商協商解約並停止出租。

立法院交通委員會今天繼續審查中華郵政、桃園機場等預算。立委陳明文說，嘉義文化路郵局進行外觀修復時，原來期待變成歷史建築，過程中卻把郵務營業業務簽出來租出去，且每坪僅租458元，且先前明明說不能租，之後馬上租出去，質疑把招租當成兒戲，便宜租出去又編4、5千萬元修復，真的很誇張。

立委陳歐珀也質疑，招租程序有問題、過程有魔鬼，之前說歷史古蹟不能租，但1、2個月後就出租出去了。立委陳雪生則說，該處是文化古蹟，日治時代到現在，每坪458元租出去，旁邊都是3000元租金，要請政風調查。

王國材說，他也認為文化路郵局有這麼多歷史，現在卻租出去，請中華郵政一周內跟委員們討論，不合理就建議中華郵政朝解約方式處理。

立法院交委會稍早做成主決議指出，中華郵政方投入政府預算，進行外觀修復及周邊景觀修復，嘉義郵局即以低價將文化路郵局租出，供民間業者作為旅宿使用。且出租15年不僅只有九天等標期，所訂租金亦遠低於周邊店面行情每坪3000元租金。

主決議還指，中華郵政耗資甚矩進行外牆修復，卻不繼續營業郵務服務民眾所用，相較台北北門郵局修復後持續經營並設置郵務博物館，傳承郵務歷史精神，宣揚郵局歷史價值，嘉義郵局修復計畫未得見其效益回收。爱此，提案解除契並停上出租。

中華郵政公司董事長吳宏謀說，將按照主決議執行，過程也會交給政風單位調查，若過程有不合理不合情，按照主決議處理，但解約要有解約理由。

中華郵政也強調，會跟廠商協商能不能朝終止契約方向執行，該案今年上半年招標，還沒營業，目前在做古蹟整修，之後才會內部再生利用，使用計畫還要報嘉義市文化局審定，當初是希望古蹟再生利用，但現在就契約終止方向處理。

中華郵政說，該郵局面積700多坪，每個月租金約約46萬，但認為租金不能跟附近比較，廠商還要投入很高再生利用費用，上千萬跑不掉。