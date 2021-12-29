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最後3天！跨年前別忘了去申請 青年求職津貼3.2萬元

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
應屆畢業生求職可獲補助，期限剩最後幾天，虎尾就業服務中心呼籲年輕人別再左思右想，趕緊去申請。記者蔡維斌／攝影
應屆畢業生求職可獲補助，期限剩最後幾天，虎尾就業服務中心呼籲年輕人別再左思右想，趕緊去申請。記者蔡維斌／攝影

因應疫情衝擊國內就業市場，勞動部鼓勵青年積極求職，推出應屆畢業青年尋職津貼計畫，應屆青年最高可領取3萬2千元尋職津貼，此計畫已進入最後倒數階段，登錄期限將於12月31日到期虎尾就業服務中心呼籲應屆青年別左思右想了，再遲恐少領3.2萬元。

今年度8月首推的「110年應屆畢業青年尋職津貼計畫」目的在強化尋職中的青年求職準備，並協助減輕青年在尋職過程中的經濟壓力，每月提供1萬元尋職津貼，前往「台灣就業通網站」登錄加入會員並完成線上求職準備的青年，資格符合便可先獲得2千元尋職津貼，接續每個月按規定提出求職紀錄或接受工作推介，合計最高可領取3萬2千元尋職津貼。

所謂應屆畢業青年除109年9月1日至110年9月30日期間畢業，或持教育部、就讀之國內學校認定為109學年度畢業相關證明文件之畢業青年以外，其他於108年9月1日至109年8月31日期間畢業後服義務役，並於109年6月15日後退役之待業青年亦符合申請資格。

雲林地區截至目前已1210人次申請案，其中符合第一階段2千元尋職津貼的有989人、第一個月尋職津貼的有507人、第二個月尋職津貼的186人、領滿3萬2千元尋職津貼的合計104人。

一位領滿3萬2千元尋職津貼的顏姓學生表示，這份津貼讓他在找工作期間不至於太過擔心收入問題。目前他也在服務人員提供職涯探索服務下，找到行銷公司助理工作，疫情期間仍開啟了職涯旅途。

虎尾就業中心主任張春美呼籲待業青年別「左思右想」了!趕緊把握這最後這幾天時間，上台灣就業通登錄資料完成第一階段任務，後續求職階段即享有最高3萬2千元尋職津貼領取機會，可洽詢05-6330422虎尾就業中心。

青年 求職

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