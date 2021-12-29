快訊

JMGGJ之罪？香港突襲《立場新聞》斬首式的國安大捕抓

聽新聞
test
0:00 / 0:00

動物用藥品銷售流向 明年元旦上路申報違者最重廢照

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
動物用藥品銷售流向，明年元旦上路申報，違者情節最重將廢照。圖／台南市政府農業局動保處提供
動物用藥品銷售流向，明年元旦上路申報，違者情節最重將廢照。圖／台南市政府農業局動保處提供

農委會明年1月1日起針對動物藥品銷售流向申報，全面採電子線上申報，台南市政府農業局動保處指出，將針對南巿動物用藥品販賣業者及觀賞魚業者將中央公告動物用藥品種類，請業者每年1月、7月上網申報前6個月販售的錄資料，未申報將處9萬以上、45萬以下罰鍰，情節重大者將廢止證照。

農委會上月修正「動物用藥品管理法第32條之2第一項規定應定期申報資料之動物用藥品種類」，請動物用藥品製造業者及輸入業者應於每年1月及7月底前，將前6個月製造或輸入的「抗細菌類藥品」、「攜離子型抗球蟲類」及「中樞神經系統興奮劑、麻醉劑、鎮靜藥、安眠藥」等三類動物用藥品種類、數量、銷售量及銷售對象等資料，於「動物用藥品銷售資料申報平台」申報。

台南市政府農業局表示，動物用藥品販賣業管理辦法第16條第1項規定應定期申報動物用藥品種類銷售資料申報方式，自2022年1月1日起全面採由電子線上申報，請本巿動物用藥品販賣業者及觀賞魚業者將中央公告的2646項動物用藥品種類，在每年1月、7月上網申報前6個月所販售紀錄資料。

農業局長李建裕指出，南市目前有194家動物用藥品販賣業者及40家觀賞魚非處方藥品販賣業者，動保處於12月16日辧理110年度「動物用藥品相關規定講習與藥品管理技術人員視訊訓練課程」，提供領有許可證業者聘請藥品管理技術人員參加中央指定訓練課程，取得相關結業證書，供本次換證所需，以利業者在明年6月1日前完成換發動物用藥品販賣業許可證。

動物用藥品銷售流向， 明年元旦上路申報，違者情節最重將廢照。圖／台南市政府農業局動保處提供
動物用藥品銷售流向， 明年元旦上路申報，違者情節最重將廢照。圖／台南市政府農業局動保處提供

台南 農委會

延伸閱讀

比特犬明年3月禁養 通報激增收容壓力大盼認養

影／台南明年初辦大成長城年貨市集 促銷農特產伴手禮

降低被啄食稻種也要保護色！官田20公頃示範鐵粉包覆

台南推鐵粉包覆稻種 取代農藥防鳥害

相關新聞

嘉市文化路郵局疑賤租「有魔鬼」？立法院決議協商解約

已公告歷史建築的嘉義市文化路郵局，近期招標出租，卻以遭遠低於市價的六到七倍賤租。立委今質疑其中「有魔鬼」，希望凍結中華郵...

最後3天！跨年前別忘了去申請 青年求職津貼3.2萬元

因應疫情衝擊國內就業市場，勞動部鼓勵青年積極求職，推出應屆畢業青年尋職津貼計畫，應屆青年最高可領取3萬2千元尋職津貼，此...

F-16V戰機飛行訓練音爆 震碎嘉義10多戶民宅玻璃

嘉義空軍基地F-16V戰機日前飛行訓練，低空飛過水上鄉粗溪村產生巨大音爆，震碎10多戶民宅玻璃，村民驚嚇不已；軍方說，已...

動物用藥品銷售流向 明年元旦上路申報違者最重廢照

農委會明年1月1日起針對動物藥品銷售流向申報，全面採電子線上申報，台南市政府農業局動保處指出，將針對南巿動物用藥品販賣業...

台南麻豆區市道173線路平完工 通往西港平坦舒適

台南市麻豆通往西港的市道173線（文化路）多老舊龜裂，為早日提供用路人平坦舒適的路平道路，市府工務局運用110年度結餘款...

南市收伏柴油車汙染 再出「空氣品質維護區」新招

環保署今年的全國柴油車動力計排煙檢測站評鑑出爐，台南市檢測數值公正，且推出多項創新、務實作為，如架設車牌辨識系統，製作汙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。