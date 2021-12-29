動物用藥品銷售流向 明年元旦上路申報違者最重廢照

農委會明年1月1日起針對動物藥品銷售流向申報，全面採電子線上申報，台南市政府農業局動保處指出，將針對南巿動物用藥品販賣業者及觀賞魚業者將中央公告動物用藥品種類，請業者每年1月、7月上網申報前6個月販售的錄資料，未申報將處9萬以上、45萬以下罰鍰，情節重大者將廢止證照。

農委會上月修正「動物用藥品管理法第32條之2第一項規定應定期申報資料之動物用藥品種類」，請動物用藥品製造業者及輸入業者應於每年1月及7月底前，將前6個月製造或輸入的「抗細菌類藥品」、「攜離子型抗球蟲類」及「中樞神經系統興奮劑、麻醉劑、鎮靜藥、安眠藥」等三類動物用藥品種類、數量、銷售量及銷售對象等資料，於「動物用藥品銷售資料申報平台」申報。

台南市政府農業局表示，動物用藥品販賣業管理辦法第16條第1項規定應定期申報動物用藥品種類銷售資料申報方式，自2022年1月1日起全面採由電子線上申報，請本巿動物用藥品販賣業者及觀賞魚業者將中央公告的2646項動物用藥品種類，在每年1月、7月上網申報前6個月所販售紀錄資料。