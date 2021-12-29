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台南麻豆區市道173線路平完工 通往西港平坦舒適

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市麻豆區市道173線（文化路）完成路平。圖／工務局提供
台南市麻豆區市道173線（文化路）完成路平。圖／工務局提供

台南市麻豆通往西港的市道173線（文化路）多老舊龜裂，為早日提供用路人平坦舒適的路平道路，市府工務局運用110年度結餘款籌措經費約1435萬元，已完成173線（南44線路口至西港外環道路口）路面改善工程，道路好行又美觀。

工務局表示，台南市每年約20億元預算投入路平政策，但為積極提升更好的道路品質，市府不斷向中央爭取前瞻計畫經費挹注道路改善工程。今年初原本已將市道173線道路改善工程納入中央爭取前瞻計畫經費，但至今未獲核准；110年度已近尾聲，工務局結餘款尚可籌措經費，遂提早辦理該項工程。

市道173線（南44線路口至西港外環道路口）路面改善工程，長度約2公里，路寬約16至21公尺，管線單位人手孔配合路平下地6座，於12月12日進場施作，12月26日完工，煥然一新的平坦大道，增添觀光效益，民眾十分有感。

台南市麻豆區市道173線（文化路）完成路平。圖／工務局提供
台南市麻豆區市道173線（文化路）完成路平。圖／工務局提供

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