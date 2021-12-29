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南市收伏柴油車汙染 再出「空氣品質維護區」新招

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局加強柴油車稽查，維護空氣品質。記者鄭惠仁／翻攝
台南市環保局加強柴油車稽查，維護空氣品質。記者鄭惠仁／翻攝

環保署今年的全國柴油車動力計排煙檢測站評鑑出爐，台南市檢測數值公正，且推出多項創新、務實作為，如架設車牌辨識系統，製作汙染地圖等，並落實環保署柴油車管制政策，拿下最高榮譽「特優」肯定。收伏柴油車汙染有成，接下來畫設空品維護區，紀錄不良的柴油車不能進入。

市長黃偉哲表示，汽、機車等排放的廢氣對空氣品質造成負面影響是全國性問題，柴油車排氣問題更需妥善管制。南市重視空氣品質成立亮麗晴空專案，訂出8大面向45項管制措施，其中柴油車有5大面向9項管制，用心看得見。

環保局長謝世傑指出，為有效改善柴油車造成的汙染，推出多項措施，包括於柴油車出入頻繁處架設車牌辨視系統，調查行經車輛並進一步分析，製作汙染地圖，訂定管制策略。另積極鼓勵業者汰換老舊柴油車，近5年已汰換4339輛。也持續、密集於柴油車出入重要路段，執行路邊車輛攔檢、目視判煙車輛黑煙排放等。且推動柴油車取得自主管理標章，3年來新增1700餘輛車取得標章。

推動與畫設「空氣品質維護區」，將於奇美博物館及台南都會公園畫設空品維護區，柴油車需有1年內排煙檢測合格紀錄才能進入，之後也會再增設，現已評估於港區、學校及醫院等處畫設。

除了柴油車外，也加強管制使用重油的船舶、施工機具及尿素 (選擇性觸媒還原系統SCR)，以維護空品。

柴油車 空氣品質 台南

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