阿里山森林遊樂區賞日出? 嘉警局:機車不可入園

元旦三天連假，民眾企盼上阿里山爭睹新年第一道曙光，嘉縣警局為疏導車流，規定機車不可入園，並於森林遊樂區外畫汽機車位，提供免費接駁。另，縣警局評估每年元旦連假阿里山車禍多導因於疲勞駕駛，呼籲用路人充飽電後再上路。

嘉義縣政府明年元旦5點半於阿里山森林遊樂區內祝山觀景平台辦「日出印象」音樂會，儘管今年限制人數2500人入場，但縣警局仍預估大量人車湧入園區內，遂訂定機車禁止入園相關管制措施，望舒緩車流。

縣警局交通隊表示，因車位有限，小型車過阿里山公路88.3公里處、園區大門往塔塔加方向時應停車於路邊臨時車位；機車則禁止入園，須停放園區外台18線往嘉義市（下山）方向，再步行至入口處購票入園。

嘉義林管處說，元旦三天連假，五工處阿里山工務段在台18線89至95K區間畫設臨時停車格，林管處則在區間內設10個接駁點，提供免費中型巴士接駁遊客入園；時間從31日上午8時至下午6時，明年元旦清晨3時至下午6時，1月2日上午8時至下午6時，共6輛中型巴士輪流接駁。

另，據嘉縣警局統計，元旦假期遊客下山發生意外，多導因於跨年後精神疲勞或不諳路況等因素，類型多追撞、自撞或掉落路旁水溝，鑑於此，縣警局也呼籲駕駛人若下山時感覺疲憊，應稍休息養足精神再上路。

嘉縣警局交通隊表示，元旦連假期間將於阿里山公路易發生事故，或彎道幅度較大路段設置警示燈，沿途彎道也會設立告示牌、交通錐等。