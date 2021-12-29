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阿里山森林遊樂區賞日出? 嘉警局:機車不可入園

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
林務局嘉義林管處規畫元旦連假期間機車禁止入園。記者莊祖銘／攝影
林務局嘉義林管處規畫元旦連假期間機車禁止入園。記者莊祖銘／攝影

元旦三天連假，民眾企盼上阿里山爭睹新年第一道曙光，嘉縣警局為疏導車流，規定機車不可入園，並於森林遊樂區外畫汽機車位，提供免費接駁。另，縣警局評估每年元旦連假阿里山車禍多導因於疲勞駕駛，呼籲用路人充飽電後再上路。

嘉義縣政府明年元旦5點半於阿里山森林遊樂區內祝山觀景平台辦「日出印象」音樂會，儘管今年限制人數2500人入場，但縣警局仍預估大量人車湧入園區內，遂訂定機車禁止入園相關管制措施，望舒緩車流。

縣警局交通隊表示，因車位有限，小型車過阿里山公路88.3公里處、園區大門往塔塔加方向時應停車於路邊臨時車位；機車則禁止入園，須停放園區外台18線往嘉義市（下山）方向，再步行至入口處購票入園。

嘉義林管處說，元旦三天連假，五工處阿里山工務段在台18線89至95K區間畫設臨時停車格，林管處則在區間內設10個接駁點，提供免費中型巴士接駁遊客入園；時間從31日上午8時至下午6時，明年元旦清晨3時至下午6時，1月2日上午8時至下午6時，共6輛中型巴士輪流接駁。

另，據嘉縣警局統計，元旦假期遊客下山發生意外，多導因於跨年後精神疲勞或不諳路況等因素，類型多追撞、自撞或掉落路旁水溝，鑑於此，縣警局也呼籲駕駛人若下山時感覺疲憊，應稍休息養足精神再上路。

嘉縣警局交通隊表示，元旦連假期間將於阿里山公路易發生事故，或彎道幅度較大路段設置警示燈，沿途彎道也會設立告示牌、交通錐等。

阿里山工務段提醒，嘉130線公田段，元旦上午8點到下午2點，將管制車輛上山，但下山遊客可於台18線56.7公里處，改道行駛嘉130線公田段。

公路總局第五區養護工程處阿里山工務段規畫縣警局規畫小型車過阿里山公路88.3公里處、園區大門往塔塔加方向時停車於路邊臨時車位。記者莊祖銘／攝影
公路總局第五區養護工程處阿里山工務段規畫縣警局規畫小型車過阿里山公路88.3公里處、園區大門往塔塔加方向時停車於路邊臨時車位。記者莊祖銘／攝影

元旦連假 阿里山 嘉義

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