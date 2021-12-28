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疫苗預約平台明年起暫停服務 嘉縣自設預約系統便民

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
中央疫苗預約平台明年起暫停服務，嘉義縣府自設預約系統，各鄉鎮市衛生所及合約院所，也提供4種疫苗固定門診。圖／嘉義縣府提供
中央疫苗預約平台明年起暫停服務，嘉義縣府自設預約系統，各鄉鎮市衛生所及合約院所，也提供4種疫苗固定門診。圖／嘉義縣府提供

中央疫苗預約平台明年起18期後暫停服務，嘉義縣自設預約系統各衛生所及合約院所提供4種疫苗固定門診，因應春節返鄉人潮，縣府衛生局呼籲尚未完整接種2劑或符合接種追加劑，以及免疫不全相關疾病者可接種基礎加強劑，皆應儘快完成接種，提升防護力。

衛生局長趙紋華表示，12月24日起民眾可上衛生局網站查詢或電洽衛生所或合約院所，門診時間隨到隨打，除電話預約外，也提供QR code登入https://vaccine.mid.com.tw/ 網路預約服務， 共4種新冠疫苗讓民眾選擇。

衛生局表示，Omicron變異株疫情於各國持續升溫，可能造成突破性感染，降低疫苗保護力，即使曾經感染過已痊癒者的人，也可能感染Omicron變異株；ACIP專家表示，建議滿18歲以上民眾於完成基礎劑接種後滿5個月，應接種追加劑。

衛生局補充，無論基礎劑接種何種廠牌新冠疫苗，追加劑優先接種半劑量50微毫克莫德納疫苗、全劑量BioNTech疫苗，或次全劑量單位蛋白質疫苗（如高端）。

中央疫苗預約平台明年起暫停服務，嘉義縣府自設預約系統，各鄉鎮市衛生所及合約院所，也提供4種疫苗固定門診。圖／嘉義縣府提供
中央疫苗預約平台明年起暫停服務，嘉義縣府自設預約系統，各鄉鎮市衛生所及合約院所，也提供4種疫苗固定門診。圖／嘉義縣府提供
中央疫苗預約平台明年起暫停服務，嘉義縣府自設預約系統，各鄉鎮市衛生所及合約院所，也提供4種疫苗固定門診。圖／嘉義縣府提供
中央疫苗預約平台明年起暫停服務，嘉義縣府自設預約系統，各鄉鎮市衛生所及合約院所，也提供4種疫苗固定門診。圖／嘉義縣府提供

衛生局 新冠疫苗 衛生所

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