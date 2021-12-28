快訊

原物料供應不及釀「薯條荒」 摩斯漢堡暫停販售部分產品

疑捲入詐領助理費 台南市議會副議長住院中遭搜索約談

台南小黃公車開進其子瓦聚落 停駛13年站牌重現

中央社 / 台南28日電

台南市大內區其子瓦聚落的公車服務停駛13年後，市府規劃的「橘21」小黃公車今天正式上線，當地再度有公車站牌豎立，每天提供3班次往返玉井區，方便居民外出。

台南市長黃偉哲出席通車典禮致詞時表示，他就任市長後積極解決偏鄉公共運輸服務問題，市府努力爭取共新台幣1484萬元經費，開闢大內、北門、將軍、七股、官田等地小黃公車路線，讓居民以公車費用享受計程車服務，並減少排碳對環境友善，業者營業成本降低，創造一舉多贏。

黃偉哲指出，「橘21」小黃公車今天上線後，明年陸續還有8條路線，將分別在北門、將軍、七股、官田等地上線，盼讓民眾生活更便利。

台南市政府交通局長王銘德表示，其子瓦聚落位於曾文溪河道轉彎中心，地勢特殊、聯外道路受限，興南客運於民國97年因不堪虧損停駛後，距離聚落最近的公車站牌約3公里，因當地路幅狹小，大巴進出不易，因此，以小黃公車提供服務是最適合的公共運輸方式。

王銘德指出，「橘21」小黃公車主線由其子瓦前往玉井區，另在大內區公所設置預約式站牌，其子瓦到玉井每天共3班往復固定班次，除比照一般公車可在站牌處候車外，還提供預約服務，由其子瓦往玉井、大內均可用預約方式搭乘。

公車 台南 北門

延伸閱讀

台南市消防生力軍報到 新添購12車輛今亮相

財神駕到！ 2022七股鹽山巨型公仔金喜亮相

公車停駛13年居民苦 台南大內社區「小黃公車」今啟動

台鹽七股鹽山迎新年 巨型財神公仔亮相

相關新聞

台南市消防生力軍報到 新添購12車輛今亮相

為提升台南市消防救災量能，政府編列1億4,222萬元，新購入12輛各式消防車，包括雲梯車2輛、水庫車4輛、水箱車3輛及化...

跨年倒數！劍湖山周邊交管 這些路段不能臨停

雲林縣劍湖山世界跨年活動「飛躍花YOUNG－摩天輪浮空煙火秀」12月31日晚上7點登場，活動預計舉行至隔日凌晨12點半，...

2021網路發燒劇《勸世三姊妹》移師劇情起地源雲林跨年

2021年話題討論度最高的音樂劇作品《勸世三姊妹》，將於12月31日晚上7點在虎尾同心公園戶外登場。「躍演」音樂劇團除會...

疫苗預約平台明年起暫停服務 嘉縣自設預約系統便民

中央疫苗預約平台明年起18期後暫停服務，嘉義縣自設預約系統各衛生所及合約院所提供4種疫苗固定門診，因應春節返鄉人潮，縣府...

台西安西府大樓重建動土 鮮少露面的張榮味應邀出席

雲林縣台西鄉安西府1棟已使用60年的丙丁行政香客大樓將拆除重建為行政文化大樓，今天舉行動土儀式，除了縣長張麗善受邀參加，...

嘉市最大停車場將開發 建國二村一帶未來供上千車位

9.29公頃的嘉義市舊空軍眷村「建國二村」空地16年，市府暫委外做停車場供應600多個車位，為全市最大停車場，不過將以「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。