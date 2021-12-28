美國上市公司達爾董事長盧克修 獲成大頒給名譽博士

國立成功大學今天由校長蘇慧貞授予達爾集團董事長、總裁暨執行長盧克修名譽工學博士學位，表彰其為全球半導體產業的重要貢獻以及熱心公益的公民精神。

典禮在成功校區格致堂舉行，蘇慧貞表示，盧克修台、美兩地耕耘，從基本工程師到管理層面，奠基華人前瞻步伐，同時對於盧克修致力開創有意義的跨世代校友鏈結亦表示十分敬佩與感謝。

盧克修表示，在成大學到一步一腳印、不要好高騖遠、肯幹實幹的精神，回顧從德州儀器工程師到高階管理職，再到帶領達爾科技從台幣市值100億到超過1400億，一路走來，是成大打下的基礎，讓自己能夠持續衝破種種挑戰。

盧克收勉勵學弟妹，無論從事學術或投身工業界，秉持成大精神，就能創造一方美好，貢獻國家與社會。

成大表示，美國上市公司達爾（Diodes）是二極體IDM國際大廠，整合設計、製造、封裝測試到銷售，在世界各地都有生產基地，是蘋果（Apple）的重要供應商。

盧克修人稱「盧博士」，2001 年起擔任美國上市公司達爾科技（Diodes）董事，2005年6月被任命為公司的總裁兼執行長，2020年5月當選董事長。

盧克修是台南人，深耕半導體業界超過45年，成大在學期間專攻自動控制課程，曾在知名美國學術期刊《IEEE》（電機電子工程師學會）發表 2 篇論文。大學畢業後，赴美深造，擁有美國德州理工大學電機工程碩士及博士學位。

1974年進入美國德州儀器公司（TI），1994年擔任亞洲區總裁負責亞洲營運，1996年擔任記憶體產品資深副總裁，1998年擔任混合訊號及邏輯產品資深副總裁負責設計發展及製造營運等業務，是僅次於張忠謀，第二個打破美商天花板，升任資深副總裁的亞裔主管。