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劍湖山瘋跨年煙火 雲林警31日上午6時起12處交管

中央社 / 雲林縣28日電

劍湖山世界主題樂園迎接2022年將施放488秒跨年煙火秀，預估吸引逾萬民眾入園觀賞，雲林縣警局今天表示，31日上午6時至隔日凌晨3時將在主要道路設置12個管制點疏導交通。

劍湖山世界主題樂園跨年晚會將在31日晚間7時登場，將首度推出無人機「浮空煙火秀」，搭配劍湖山摩天輪煙火施放，時間達488秒，將顛覆民眾對煙火想像。

雲林縣警察局今天發布新聞稿指出，預估活動將吸引上萬人入園觀賞，已規劃150名警力協助交通疏導及維持園區內安全維護，同時從31日上午6時至隔日凌晨3時在主要道路設置12個管制點疏導交通。

為避免違規停車造成道路壅塞及影響其他用路人權益，雲林縣政府也公告31日雲212線（雲212、199線路口至劍湖山收費站前路口）、雲212線（光昌、光華路口至雲212、199線路口）等處禁止雙向或單向停車。

雲林縣警察局指出，活動當天在劍湖山世界主題樂園周遭的古坑鄉中華路與雲199線交岔口等12路口設置管制點，維持交通順暢、防制事故發生。

雲林縣警察局表示，有鑑於跨年煙火施放時，民眾常於台78線快速道路違規臨停或直接跨越車道觀賞煙火表演等，將加強派遣警力於台78線上勸導、驅離違規民眾，若不聽勸者將依法取締告發，以免發生交通事故。

雲林 跨年晚會 警察

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