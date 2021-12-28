台西安西府大樓重建動土 鮮少露面的張榮味應邀出席

雲林縣台西鄉安西府1棟已使用60年的丙丁行政香客大樓將拆除重建為行政文化大樓，今天舉行動土儀式，除了縣長張麗善受邀參加，鮮少公開露面的前縣長張榮味也應廟方主委林清標「標董」邀請出席，但張榮味低調在貴賓群中，未發一語只和老友寒喧，在動土儀式後隨即離去。

雲林台西五條港安西府為張李莫千歲的開基祖廟，建廟已逾226年，神靈顯赫，分靈各地的神尊已逾2萬尊，神蹟遍佈海內外。

位於安西府廟後的「丙丁大樓」年代久遠，不僅有安危之虞且不符現代使用空間，廟方主委林清標推動拆除重建，將結合空間美學，打造一棟現代化的安西行政文化大樓，為台西鄉增添時尚的新地標。

今天動土儀式來自國內各友宮共襄盛舉，場面盛大，雲林縣長張麗善及雲林正副議長沈宗隆、蘇俊豪等各界應邀共同主持動土。

眾多來賓當中，鮮少公開露面的前縣長張榮味也應廟方邀請出席，但張榮味低調在貴賓群中，只和幾位老友寒喧，也未上台致詞，在參加團拜和動土儀式後，隨即離去，也沒有參加大合照。