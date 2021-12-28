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阿里山元旦迎曙光易生交通事故 警籲勿疲勞駕駛

中央社 / 嘉義縣28日電

阿里山日出國內外聞名，尤其元旦都會湧入大量人潮上山迎接第一道曙光，但許多遊客是在跨年夜駕車或騎機車上山，元旦下山時，常因精神不濟發生事故，警方呼籲勿疲勞駕駛。

嘉義縣政府每年元旦清晨都會在阿里山森林遊樂區舉辦日出印象音樂會，迎接新年第一道曙光，明年元旦將在遊樂區的祝山觀日平台舉行，已邁入第20週年，往年都會湧入大量人車潮上山。

不過，據嘉義縣警察局統計，許多遊客是跨年夜駕車或騎機車上山，因熬夜、精神不濟而疲勞駕駛，以及對路況不熟等因素，元旦當天下山時，在阿里山公路常發生多起事故，大多是追撞、自撞或掉落道路旁水溝，所幸均沒有造成重大傷亡。

公路總局第五區養護工程處表示，元旦連假前往阿里山跨年、迎曙光的遊客眾多，夜晚行駛阿里山公路路段，易受視線不清、不熟悉路況影響行車安全，建議民眾結束活動後，安排住宿或至鄰近地點充分休息後再出發，切勿疲勞駕駛，影響行車安全。

嘉義縣警察局交通隊勤務組警務員戴偉帆今天接受中央社記者電訪表示，元旦當天將請轄區的竹崎、中埔分局分別在阿里山公路易發生事故路段，以及彎道幅度較大路段設置爆閃燈，警示駕駛小心行駛。

另外，警方更會在阿里山公路沿途彎道加強設立告示牌、交通錐或閃示燈警示，提醒駕駛注意路況。在阿里山公路76公里至79公里處明隧道修復工程路段，警方也會加強設置爆閃燈，提醒行經路段駕駛放慢車速。

元旦連假 阿里山

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