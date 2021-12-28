跨年倒數！劍湖山周邊交管 這些路段不能臨停

雲林縣劍湖山世界跨年活動「飛躍花YOUNG－摩天輪浮空煙火秀」12月31日晚上7點登場，活動預計舉行至隔日凌晨12點半，縣警局將出動150名警力，從晚上6點起實施交通管制至隔日凌晨3點，請用路人配合疏導，勿違規停車或擺攤，確保跨年交通順暢。

劍湖山世界2022跨年活動推出長達8分8秒浮空煙火秀，預期將吸引上萬人次前往觀賞，縣警局表示，園區可容納2500輛自小客車、2000輛機車，停滿後將疏導其他車輛改道停放。

另，雲199線、光華路口至國道3號涵洞，光昌路、雲199線路口至劍湖山收票口處，光昌路、光華路口至光華路、雲199線路口，雲210線至雲212線間（慈光寺產業道路）等路段，雙向禁止停車；雲212線光昌路、光華路，及雲199線路口上山路段，永光外環道（光興路）等路段禁止停車。

縣警局指出，以往不少行經台78線快速道路的用路人，會違規停車在路肩，或直接跨越車道觀賞煙火，警方將加強巡邏及驅離，不聽勸者依法取締告發。

園方表示，跨年活動倒數3天，當天現場票價白天599元、午後1點入園399元、晚上8點後299元；今再推出「元旦雙加碼」，1月1、2日當日壽星入園可享1元票價優惠，元月星座「魔羯座、水瓶座」憑證購票即享350元。