2021網路發燒劇《勸世三姊妹》移師劇情起地源雲林跨年

2021年話題討論度最高的音樂劇作品《勸世三姊妹》，將於12月31日晚上7點在虎尾同心公園戶外登場。「躍演」音樂劇團除會把原汁原味的讀劇音樂會版本完整呈現，現場更有稻草堆、小型攤車夜市等，立委蘇治芬邀大家歲末年終踴躍參加歡度溫馨又感人跨年夜。

《勸世三姊妹》由金鐘編劇詹傑、金牌導演曾慧誠與新銳作曲家康和祥聯手打造，作品脫胎自俄國劇作家契訶夫的作品《三姊妹》，重新植入台灣在地元素，包括牽亡歌陣、道士、孝女白琴、西索米等，讓台派喪葬禮俗搖身一變，眾鬼出籠一起含淚跳恰恰，成為在地小鎮生死嘉年華。

2021年6月該劇開場曲上傳網路後，其中歌曲劇情穿插國罵幹譙，強烈的歌詞內容引爆網友正反雙方論戰，話題迅速在網路延燒，今為今年度網路發燒話題之一，尤其故事背景取自雲林虎尾興中里尾寮的一個古早故事，如今音樂劇移師故事起源地，再度成為另一次發燒的話題。

團長曾慧誠表示，國罵重點不在於議題本身，而是生活在這片土地上的人，才是定義我們是誰的底蘊；創作故事主要希望能讓大家更認識這片土地上生活的每一個人，他強調，劇中除了國罵，人與人之間的情感，才是值得了解與探討。

蘇治芬說，《勸世三姊妹》起初確實會讓不了解的人很有「震撼感」，她問看過此劇的友人，都說看完保證賺人眼淚，因劇情很貼近早年的現實社會，所以邀請該劇團來演出，期待為雲林激盪出不同文化的感觸，看到過去社會底層真正的生活樣貌，尤其劇作家詹傑以自身經驗與田野調查，故事內容呈現在地特色，此次能到「劇中地」演出別具意義。

《勸世三姊妹》戶外讀劇音樂會，跨年夜檔期選在虎尾登場，作為迎接2022年藝文活動，相當難得，劇團將準備「特別驚喜」，只有現場觀眾才能擁有！今天劇團主角現身演唱並表演精彩喬段，為雲林跨年演唱熱身，展現優揚美妙的歌唱演技實力，全場感動。