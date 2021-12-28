快訊

反擊周刊報導 瑞莎：被幫助過的人用最惡毒言語攻擊

國家級網軍？公總臨時雇員「竄改林秉樞維基」 懲處出爐

2021網路發燒劇《勸世三姊妹》移師劇情起地源雲林跨年

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
2021網路發燒的《勸世三姊妹》音樂劇，應立委蘇治芬邀請，將於本月31日移師劇情故事起源地的雲林，和民眾以劇跨年，別具意義。記者蔡維斌／攝影
2021網路發燒的《勸世三姊妹》音樂劇，應立委蘇治芬邀請，將於本月31日移師劇情故事起源地的雲林，和民眾以劇跨年，別具意義。記者蔡維斌／攝影

2021年話題討論度最高的音樂劇作品《勸世三姊妹》，將於12月31日晚上7點在虎尾同心公園戶外登場。「躍演」音樂劇團除會把原汁原味的讀劇音樂會版本完整呈現，現場更有稻草堆、小型攤車夜市等，立委蘇治芬邀大家歲末年終踴躍參加歡度溫馨又感人跨年夜。

《勸世三姊妹》由金鐘編劇詹傑、金牌導演曾慧誠與新銳作曲家康和祥聯手打造，作品脫胎自俄國劇作家契訶夫的作品《三姊妹》，重新植入台灣在地元素，包括牽亡歌陣、道士、孝女白琴、西索米等，讓台派喪葬禮俗搖身一變，眾鬼出籠一起含淚跳恰恰，成為在地小鎮生死嘉年華。

2021年6月該劇開場曲上傳網路後，其中歌曲劇情穿插國罵幹譙，強烈的歌詞內容引爆網友正反雙方論戰，話題迅速在網路延燒，今為今年度網路發燒話題之一，尤其故事背景取自雲林虎尾興中里尾寮的一個古早故事，如今音樂劇移師故事起源地，再度成為另一次發燒的話題。

團長曾慧誠表示，國罵重點不在於議題本身，而是生活在這片土地上的人，才是定義我們是誰的底蘊；創作故事主要希望能讓大家更認識這片土地上生活的每一個人，他強調，劇中除了國罵，人與人之間的情感，才是值得了解與探討。

蘇治芬說，《勸世三姊妹》起初確實會讓不了解的人很有「震撼感」，她問看過此劇的友人，都說看完保證賺人眼淚，因劇情很貼近早年的現實社會，所以邀請該劇團來演出，期待為雲林激盪出不同文化的感觸，看到過去社會底層真正的生活樣貌，尤其劇作家詹傑以自身經驗與田野調查，故事內容呈現在地特色，此次能到「劇中地」演出別具意義。

《勸世三姊妹》戶外讀劇音樂會，跨年夜檔期選在虎尾登場，作為迎接2022年藝文活動，相當難得，劇團將準備「特別驚喜」，只有現場觀眾才能擁有！今天劇團主角現身演唱並表演精彩喬段，為雲林跨年演唱熱身，展現優揚美妙的歌唱演技實力，全場感動。

蘇治芬歡迎全國民眾踴躍來觀賞，認識《勸世三姊妹》真正樣貌，這齣從台灣土地長出來的真摯情感，絕對是不容錯過的精采作品。免費入場，限1千人，詳情請上「躍演」官方粉絲專頁查詢。

2021網路發燒的《勸世三姊妹》音樂劇，應立委蘇治芬邀請，將於本月31日移師劇情故事起源地的雲林，和民眾以劇跨年，別具意義。記者蔡維斌／攝影
2021網路發燒的《勸世三姊妹》音樂劇，應立委蘇治芬邀請，將於本月31日移師劇情故事起源地的雲林，和民眾以劇跨年，別具意義。記者蔡維斌／攝影
2021網路發燒的《勸世三姊妹》音樂劇，將於本月31日移師劇情故事起源地的雲林，和民眾以劇跨年，主角現身細說演唱歷程。記者蔡維斌／攝影
2021網路發燒的《勸世三姊妹》音樂劇，將於本月31日移師劇情故事起源地的雲林，和民眾以劇跨年，主角現身細說演唱歷程。記者蔡維斌／攝影
2021網路發燒的《勸世三姊妹》音樂劇，將於本月31日移師劇情故事起源地的雲林，和民眾以劇跨年，主角演員演唱劇中喬段熱身。記者蔡維斌／攝影
2021網路發燒的《勸世三姊妹》音樂劇，將於本月31日移師劇情故事起源地的雲林，和民眾以劇跨年，主角演員演唱劇中喬段熱身。記者蔡維斌／攝影

蘇治芬 雲林 音樂劇

延伸閱讀

草嶺青山坪農園咖啡榮獲世界第1 園主低調但口碑相傳

傳明年回鍋選縣長？ 蘇治芬：目前沒有投入的規畫

國罵爭議之後 音樂劇「勸世三姊妹」31日雲林虎尾登場

公投最後衝刺雲嘉立委合體 到人潮多的北港牛墟拜票

相關新聞

台南市消防生力軍報到 新添購12車輛今亮相

為提升台南市消防救災量能，政府編列1億4,222萬元，新購入12輛各式消防車，包括雲梯車2輛、水庫車4輛、水箱車3輛及化...

2021網路發燒劇《勸世三姊妹》移師劇情起地源雲林跨年

2021年話題討論度最高的音樂劇作品《勸世三姊妹》，將於12月31日晚上7點在虎尾同心公園戶外登場。「躍演」音樂劇團除會...

嘉市最大停車場將告段落 市府曝建國二村未來上千車位

9.29公頃的嘉義市舊空軍眷村「建國二村」空地16年，市府暫委外做停車場供應600多個車位，為全市最大停車場，不過將以「...

元旦跨年聚會多！警察所長直搗店家 宣導落實酒後代駕

近日因各縣市酒後駕車事故頻傳，影響民眾生命財產安全甚鉅，台南市警察局24日起執行為期10日「取締酒後駕車大執法」，本周逢...

影／眼科急診福音 台大雲林合作彰基、台全推遠距醫療

雲林地區醫療院所因眼科醫師嚴重不足、無法夜間看診，民眾有急症需求，醫院往往只能把人「往外推」，轉診到其他縣市大醫院處置，...

跨年好Young 元旦一起瘋台南

迎接2022年，台南市政府推出一系列活動，觀旅局長郭貞慧說，跨年來台南可以逛龍崎光節空山祭，欣賞壯闊自然景觀，也可以到南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。