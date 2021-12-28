嘉市最大停車場將開發 建國二村一帶未來供上千車位

9.29公頃的嘉義市舊空軍眷村「建國二村」空地16年，市府暫委外做停車場供應600多個車位，為全市最大停車場，不過將以「市地重劃」開發，內政部都委會今核定實施，工務處正招標施作管線、人行道等基礎設施，交通處表示，直到土地要標售前，持續當停車場，且開發完，將供至少900個公有車位。

交通處解釋，針對未來取代建國二村600個停車位，嘉義棒球場旁的公園，皆已招標委外停車場，可供580個車位；南邊的嘉義田徑場周遭，將開闢200多個車位；而建國二村有兩塊停車用地，為啟明路與新生路、志航街口三角形空地，及復國幼兒園右側，開發後可供150個車位。

交通處強調，建國二村屆時相關商業地開發，會要求業者須內化停車空間，所以初步估算，建國二村一帶包括公有或私人車位，就會超過1000位。

市府表示，建國二村曾是空軍眷村，住戶搬遷到經國新城後，國防部2013年11月15日起歷經3次辦理都市更新開發標售，都沒廠商投標，考量此為嘉市碩果僅存較大規模的基地，卻長期閒置沒利用，短期作為停車空間，並一邊重新檢討都市計畫內容，將開發方式修正為市地重劃。

市府指出，市地重劃經嘉市都市計畫委員會去年7月會議，及內政部都委會今年4月13日審議通過，本月21日經內政部核定、28日發布實施。

市府說明，工務處會先施作基礎道路、管線、人行道、排水箱涵、行道樹等，設1個公園具滯洪池功能，本月24日已上網招標，明年1月中旬開標；地政處則辦理配地、標售作業；交通處做停車場規畫；文化局辦4棟眷舍規畫設計。