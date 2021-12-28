快訊

反擊周刊報導 瑞莎：被幫助過的人用最惡毒言語攻擊

國家級網軍？公總臨時雇員「竄改林秉樞維基」 懲處出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉市最大停車場將開發 建國二村一帶未來供上千車位

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市建國二村面積9.29公頃，短期委外給業者經營停車場，供600多個車位，現將以市地重劃開發，市府表示未來一帶會有900多個公有停車位。圖／嘉義市政府提供
嘉義市建國二村面積9.29公頃，短期委外給業者經營停車場，供600多個車位，現將以市地重劃開發，市府表示未來一帶會有900多個公有停車位。圖／嘉義市政府提供

9.29公頃的嘉義市舊空軍眷村「建國二村」空地16年，市府暫委外做停車場供應600多個車位，為全市最大停車場，不過將以「市地重劃」開發，內政部都委會今核定實施，工務處正招標施作管線、人行道等基礎設施，交通處表示，直到土地要標售前，持續當停車場，且開發完，將供至少900個公有車位。

交通處解釋，針對未來取代建國二村600個停車位，嘉義棒球場旁的公園，皆已招標委外停車場，可供580個車位；南邊的嘉義田徑場周遭，將開闢200多個車位；而建國二村有兩塊停車用地，為啟明路與新生路、志航街口三角形空地，及復國幼兒園右側，開發後可供150個車位。

交通處強調，建國二村屆時相關商業地開發，會要求業者須內化停車空間，所以初步估算，建國二村一帶包括公有或私人車位，就會超過1000位。

市府表示，建國二村曾是空軍眷村，住戶搬遷到經國新城後，國防部2013年11月15日起歷經3次辦理都市更新開發標售，都沒廠商投標，考量此為嘉市碩果僅存較大規模的基地，卻長期閒置沒利用，短期作為停車空間，並一邊重新檢討都市計畫內容，將開發方式修正為市地重劃。

市府指出，市地重劃經嘉市都市計畫委員會去年7月會議，及內政部都委會今年4月13日審議通過，本月21日經內政部核定、28日發布實施。

市府說明，工務處會先施作基礎道路、管線、人行道、排水箱涵、行道樹等，設1個公園具滯洪池功能，本月24日已上網招標，明年1月中旬開標；地政處則辦理配地、標售作業；交通處做停車場規畫；文化局辦4棟眷舍規畫設計。

至於目前停車場會營運到何時，交通處表示，會讓業者經營到建國二村土地標售出去、必須騰空地面時，工務處說，若施工需要封地再做內部協調。

嘉義市建國二村將以「市地重劃」方式開發，獲內政部都委會審議通過，並核定實施。圖／嘉義市政府提供
嘉義市建國二村將以「市地重劃」方式開發，獲內政部都委會審議通過，並核定實施。圖／嘉義市政府提供

停車場 人行道 嘉義

延伸閱讀

彰化升格計畫書收到了！內政部：依地制法規定辦理

嘉市174個社團義起送暖 50位大廚愛心上菜

嘉市湖子內到市區「內行走法」 機車逆向多列重點取締

破獲擄人勒贖案 嘉市警局奪3項國家警光獎

相關新聞

台南市消防生力軍報到 新添購12車輛今亮相

為提升台南市消防救災量能，政府編列1億4,222萬元，新購入12輛各式消防車，包括雲梯車2輛、水庫車4輛、水箱車3輛及化...

2021網路發燒劇《勸世三姊妹》移師劇情起地源雲林跨年

2021年話題討論度最高的音樂劇作品《勸世三姊妹》，將於12月31日晚上7點在虎尾同心公園戶外登場。「躍演」音樂劇團除會...

嘉市最大停車場將開發 建國二村一帶未來供上千車位

9.29公頃的嘉義市舊空軍眷村「建國二村」空地16年，市府暫委外做停車場供應600多個車位，為全市最大停車場，不過將以「...

元旦跨年聚會多！警察所長直搗店家 宣導落實酒後代駕

近日因各縣市酒後駕車事故頻傳，影響民眾生命財產安全甚鉅，台南市警察局24日起執行為期10日「取締酒後駕車大執法」，本周逢...

影／眼科急診福音 台大雲林合作彰基、台全推遠距醫療

雲林地區醫療院所因眼科醫師嚴重不足、無法夜間看診，民眾有急症需求，醫院往往只能把人「往外推」，轉診到其他縣市大醫院處置，...

跨年好Young 元旦一起瘋台南

迎接2022年，台南市政府推出一系列活動，觀旅局長郭貞慧說，跨年來台南可以逛龍崎光節空山祭，欣賞壯闊自然景觀，也可以到南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。