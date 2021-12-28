元旦跨年聚會多！警察所長直搗店家 宣導落實酒後代駕

近日因各縣市酒後駕車事故頻傳，影響民眾生命財產安全甚鉅，台南市警察局24日起執行為期10日「取締酒後駕車大執法」，本周逢元旦連續假期，許多民眾為慶祝跨年活動，大多會飲酒狂歡，麻豆警分局為降低酒後駕車事故率，今天由各分駐、派出所所長前往轄內釣蝦場、小吃部、KTV、薑母鴨、快炒店等有販售酒精飲料的餐飲業店家，請店家加強宣導民眾酒後勿開車，並請店家協助民眾找尋代駕，降低餐後酒駕案件的發生。

麻豆警分局2021年1月份迄今取締酒後駕車224件，相較於2022年酒後駕車195件，取締增加29件，執法量能增強。隨著天氣逐漸變冷，民眾S1F 各餐飲店聚餐及友人聚會，難免小酌、飲酒，幾杯黃湯下肚後，增加酒後駕車機率的發生。將在易肇事路段加強編排取締酒後駕車路檢勤務，請民眾配合警方盤查路檢，也呼籲酒駕肇事造成嚴重的傷亡，民眾切勿以身試法。

麻豆警分局提醒民眾冬令進補時，無論是吃麻油雞、薑母鴨或藥膳排骨，都可能因為體內酒精殘留超標引發酒駕疑慮，建議餐後盡量搭乘指定代駕或使用公共運輸。

分局長許敏能表示，歲末年終的尾牙聚餐旺季已揭開序幕，為了避免酒駕案件攀升，由所長前往轄內釣蝦場、小吃部、KTV、薑母鴨、快炒店等有販賣酒類的餐廳業者加強宣導酒後代駕、指定駕駛服務，希望業者在生意興隆之餘，能協助推廣、宣導。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康