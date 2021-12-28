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影／眼科急診福音 台大雲林合作彰基、台全推遠距醫療

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
台大雲林分院與彰化基督教醫院、台全聯合診所突破醫療層級與體系藩籬，合作推出「眼科急診遠距醫療」。記者陳苡葳／攝影
台大雲林分院與彰化基督教醫院、台全聯合診所突破醫療層級與體系藩籬，合作推出「眼科急診遠距醫療」。記者陳苡葳／攝影

雲林地區醫療院所因眼科醫師嚴重不足、無法夜間看診，民眾有急症需求，醫院往往只能把人「往外推」，轉診到其他縣市大醫院處置，但可能拉長就醫時程，甚至錯失治療良機；台大雲林分院今天發布與彰化基督教醫院、台全聯合診所合作，首創「眼科急診遠距醫療」，彌補夜間值班專業醫師人力及即時檢查等醫療缺口，也解決病患半夜轉診「無法去」或「到不了」等問題。

台大雲林分院院長黃瑞仁說，雲林分院斗六、虎尾2院區只有3名主治醫師，承擔日間固定門診、照會及手術等業務，工作量爆表，難以再負荷夜診，因此眼疾或意外的病患急診就醫「沒得選」，只能遠赴外縣市。

副院長、遠距醫療中心主任馬惠明說，為解決眼科急診照會不足問題，團隊歷經近2年奔走協調，連結基層與醫學中心專科醫師，克服技術操作及電子簽章等問題，終於突破醫療層級與體系藩籬，形成夜間急診聯合值班及照會制度。

遠距醫療中心執行秘書張善涵指出，眼疾患者到院急診時，急診醫師徵得其同意後，就會啟動遠距看診，當值的眼科技術員或專科護理師會操作「眼底鏡」，記錄患者眼底照片與眼部外觀、測量視力與眼壓等，最後再由醫師將資料上傳台大醫院病歷系統，並向值班眼科醫師發出照會。

張善涵說，遠端的眼科醫師透過視訊可直接觀察病人眼部外觀並問診，並藉回覆照會單寫明處理方式，交由台大醫院開立處方或安排進一步日間診斷等，上線2個月已有超過10名患者受惠。

「患者透過眼科急診遠距醫療，有較確定的答案會更安心，甚至可以不用再多跑一趟醫院」黃瑞仁說，該制度整合3院所統一班表及值班醫師姓名、聯絡方式，以較有需求的小夜班及假日白、夜班等時段為主，眼疾患者同一般急診方式掛號即可。

台大雲林分院與彰化基督教醫院、台全聯合診所合作推出「眼科急診遠距醫療」，彌補夜間急診眼科醫療缺口。記者陳苡葳／攝影
台大雲林分院與彰化基督教醫院、台全聯合診所合作推出「眼科急診遠距醫療」，彌補夜間急診眼科醫療缺口。記者陳苡葳／攝影
台大雲林分院急診醫師會操作眼底照相機，透過視訊畫面同步呈現給線上的遠端醫師觀察病況。記者陳苡葳／攝影
台大雲林分院急診醫師會操作眼底照相機，透過視訊畫面同步呈現給線上的遠端醫師觀察病況。記者陳苡葳／攝影
「眼科急診遠距醫療」讓遠端眼科醫師透過視訊直接觀察病人眼部外觀並問診，藉回覆照會單寫明處理方式，交由台大醫院開立處方或安排進一步日間診斷等。記者陳苡葳／攝影
「眼科急診遠距醫療」讓遠端眼科醫師透過視訊直接觀察病人眼部外觀並問診，藉回覆照會單寫明處理方式，交由台大醫院開立處方或安排進一步日間診斷等。記者陳苡葳／攝影
急診醫師徵得患者同意後就會啟動遠距看診，當值的眼科技術員或專科護理師會操作「眼底鏡」記錄眼底照片與眼部外觀、測量視力與眼壓等。記者陳苡葳／攝影
急診醫師徵得患者同意後就會啟動遠距看診，當值的眼科技術員或專科護理師會操作「眼底鏡」記錄眼底照片與眼部外觀、測量視力與眼壓等。記者陳苡葳／攝影

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