快訊

宋少卿「相聲瓦舍」演出即刻卡嚓 馮翊綱：不會讓酒駕累犯上台

20年麵包售價不超過15元 雲林人讚稱佛系老闆

中央社 / 雲林縣28日電

雲林縣土庫鎮中山路有間麵包老店，老闆方振南夫婦堅持薄利多銷，店內麵包售價凍漲20年，每個不超過新台幣15元，且因現做現賣、物美價廉深受消費者喜愛，讚稱佛系老闆。

近年來瓦斯費、麵粉等材料漲價，在土庫鎮賣麵包40年的方振南、蔡女珠夫妻20年來堅持每個麵包售價不超過15元。

方振南每天上午6時開始揉麵團、製作麵包，蔡女珠負責為麵包整形、做印記、熬煮紅豆泥，夫妻兩人分工合作，每天製作3、400個麵包樂此不疲。

方振南今天告訴中央社記者，土庫是小地方，年輕人少，老人及幼兒居多，屬於經濟弱勢族群，生活壓力較大，若售價高，消費會增加困難，「自己辛苦點，有飯大家吃」。

他表示，20年來堅持不漲價，每天沒賣完的麵包全部送給獨居老人或貧困家庭，讓消費者買到的都是當天現做麵包。

面對不超過15元麵包能賺什麼、甚至懷疑店家偷工減料的質疑，方振南對此指出，店面是自己的，少了房租，且有妻子當助手，省下部分生產成本，採薄利多銷，20年來麵包沒有調漲，保證安全衛生又好吃、真材實料。

方振南提到，7、8年前台灣出現食安問題，衝擊整個食品市場，讓他差點萌生關門念頭，「我用真材實料，為什麼沒人買？」還好與妻子一起打拚，度過難關。

他表示，40年如一日，夫妻兩人天天就像陀螺繞著麵包打轉不喊苦，堅持做麵包的初衷，讓大家吃得起又吃得健康，看到消費者的笑容，「一切的辛勞都值得」。

麵包 漲價

延伸閱讀

寒冬中百床棉被送暖 雲林貧弱人家暖心更有感

校友今年考上台大 彰化媽厝國小獲捐一學年經費提倡科學

雲林斗六茂谷柑轉紅了 挑禮首場年貨市集1月8日登場

台南著名小吃 半數漲5-20元

相關新聞

乾旱未加速台南地層下陷 近嘉義一帶養殖魚塭區仍偏高

台灣今年上半年歷經56年來最嚴重的乾旱，下半年因梅雨鋒面及西南氣流帶來降雨，紓解旱象，台南市府為瞭解乾旱對台南地區地層下...

寒冬中百床棉被送暖 雲林貧弱人家暖心更有感

氣溫驟降，雲林縣熱心人士胡珊珊將心比心，與朋友集資採購100床大棉被，今天送抵雲林家扶中心。胡珊珊說，天寒地凍，弱勢家庭...

公車停駛13年居民苦 台南大內社區「小黃公車」今啟動

台南大內二溪里「其子瓦」社區公車已經停止13年，當地社區兩百多戶民眾出入非常不便，今天台南市「小黃公車」啟動，地方人士都...

七股鹽山打造巨型財神公仔 「財神YAYA」祈財源廣進

台南七股鹽山喜迎Q版「財神YAYA」巨型公仔今天亮相，台南市長黃偉哲及台鹽總經理陳世輝、雲嘉南風管處處長徐振能主持啓用。...

嘉縣長翁章梁就職3周年 議員褒貶參半

嘉義縣長翁章梁施政3周年。國民黨團書記長李國勝認為，翁執行力不夠，常「說一套做一套」；嘉義縣民進黨部主委林秀琴肯定翁推動...

就職3周年 嘉義縣長翁章梁：農工大縣 正在實現

嘉義縣長翁章梁就職3周年，今在創新學院舉辦年終演說會，以「農工大縣，正在實現」為題，分享嘉義縣正逐步轉型，強調以「抓緊縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。