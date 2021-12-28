就職3週年 翁章梁：農工大縣正在實現
嘉義縣長翁章梁今天舉辦就職3週年演說會，強調中央宣布在台糖太保農場設立科學園區，建構智慧農業、智慧載具及精準健康3大產業聚落，「農工大縣、正在實現」。
翁章梁就職滿3週年，今天上午在嘉義縣創新學院舉辦年終演說會，以「農工大縣、正在實現」為主題，邀請觀光、農業、產業、教育等各界人士前來參與。
翁章梁演說指出，中央已宣布在台糖太保農場設立科學園區，占地約88公頃，以創新、永續為主軸，建構智慧農業、智慧載具及精準健康3大產業聚落；未來科學園區將扮演火車頭角色，帶動相關產業發展。
另外，包含水上南靖、中埔公館工業區及民雄航太園區的開發，也將共同帶動嘉義未來發展。
翁章梁說，農業是嘉義的根，也是世界關注的產業，未來科學園區其中一項發展重點便是智慧科技農業，帶領嘉義縣農漁畜牧成長轉型，農工大縣、正在實現。
「民國60年代嘉義在現代科技工業發展缺席，是幸運也是不幸。」翁章梁說，幸運的是嘉義這塊土地沒有被污染，不幸的是人口外流、人才流失；但在未來設立科學園區後，嘉義縣將跳躍式銜接科技產業，創造就業機會，吸引青年返鄉，嘉義正式向台灣科技島報到，不再缺席。
翁章梁演說中特別感謝縣府團隊的努力、鄉親們的支持。他提到，「今周刊」2021「SDGs永續城市」大調查，嘉義縣獲得最佳首長信任獎，在施政滿意度、行政效率及未來施政信心上，獲超過8成的支持與信任；天下雜誌2021年縣市長施政滿意度調查全台第3。
翁章梁強調，自己執政3年，每一天都沒有鬆懈，兢兢業業處理縣政，希望可以讓嘉義縣的民眾過得更好，期盼翻轉嘉義的夢可以實現。
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