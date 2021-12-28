乾旱未加速台南地層下陷 近嘉義一帶養殖魚塭區仍偏高

台灣今年上半年歷經56年來最嚴重的乾旱，下半年因梅雨鋒面及西南氣流帶來降雨，紓解旱象，台南市府為瞭解乾旱對台南地區地層下陷防治的影響，與策勵未來防治之重點區域，水利局召開「台南市政府110年度地層下陷防治推動小組會議」，邀請經濟部水利署，南區水資源局，農水署嘉南管理處，成功大學地層下陷服務團及本府各相關局及區公所參加討論，數據顯示下陷未明顯增加。

水利局表示，整體而言台南地區從2011年以前平均最大下陷速率每年4至6.5公分，至2011年以後平均最大下陷速率每年1.4至3公分，不論下陷速率及面積均持續趨緩。在今年乾旱對地層下陷防治的影響方面，經過經濟部水利署設置GPS固定站量測每月變化量結果得知，至今年2021年10月止台南地區測站下陷未明顯增加，並未有乾旱造成顯著地層下陷情形發生。

但水利局說，經濟部水利署辦理嘉義測線延伸量測至台南市北門、學甲地區一帶量測結果，仍有學甲、北門區靠嘉義零星測點有下陷速率一年約3.7公分情形，經比對此區域屬漁塭養殖區，以半鹹水或淡水養殖產業為主，後續將結合市府各局處及區公所共同加強宣導循環水養殖節水及地層下陷防治，以減少抽取地下水。

另外地下水水位變化方面，透過位於地下水管制區的北門區錦湖、鹽水區歡雅及安南區台南科工區之地下水觀測井觀測資料得知，雖今年上半年旱災期間地下水位明顯下降，但下半年進入豐水期後地下水位已逐漸回升，顯示地下水回補機制穩定正常。

水利局強調，整體而言，依據經濟部水利署地下水保育管理暨地層下陷防治計畫，辦理之違法水井處置執行計畫，對地層下陷區加強違法水井取締、巡查防止偷鑿新井及宣導防治觀念等工作，對地層下陷防治發揮一定的成效。

市長黃偉哲呼籲，旱災雖並無對台南市地層下陷防治，造成太大影響，但不論是地下水或是水庫淨化後的自來水都是珍貴的天然資源，目前南部現已進入枯水期，仍應有水當思無水之苦，請民眾繼續維持節水好習慣。