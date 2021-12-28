快訊

學測衝刺／英文「一試定終身」？掌握三關鍵改變就不怕

台61線東石濱海橋111年初整修 北上車道單線通行

中央社 / 嘉義縣28日電

公路總局第五區養護工程處今天表示，台61線東石濱海橋北上側車道明年1月3日至3月31日橋梁整修施工，白天封閉一車道維持單車道通行，用路人請遵守指揮行駛。

交通部公路總局第五區養護工程處今天發布新聞稿表示，台61線西濱快速公路東石至布袋路段東石濱海橋（台61線263k+400至264k+200）北上側車道，將於明年1月3日至3月31日每日上午7時至下午6時進行橋梁整修。

公路總局第五區養護工程處水上工務段長蔡明君接受中央社記者電訪表示，施工期間將封閉一車道進行整修，改維持單車道通行，但農曆過年連假期間暫停施工，避免造成交通阻塞。

蔡明君強調，施工期間用路人行經工區時務必遵循現場施工標誌、交通設施引導及管制人員指揮行駛，並減速通過。用路人也可多利用幸福公路APP及公路總局省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）查詢路況。

車道 東石

延伸閱讀

房市熱的陰影：276個棄置點 台61線淪廢土之路

影／桃園聯結車失控打滑自撞翻車 台61線北上大塞車

台61線4車追撞 天外飛櫃嚇傻對向大小車輛

台61線西濱快速道路嚴重車禍！ 5車連環撞1命危2傷

相關新聞

寒冬中百床棉被送暖 雲林貧弱人家暖心更有感

氣溫驟降，雲林縣熱心人士胡珊珊將心比心，與朋友集資採購100床大棉被，今天送抵雲林家扶中心。胡珊珊說，天寒地凍，弱勢家庭...

公車停駛13年居民苦 台南大內社區「小黃公車」今啟動

台南大內二溪里「其子瓦」社區公車已經停止13年，當地社區兩百多戶民眾出入非常不便，今天台南市「小黃公車」啟動，地方人士都...

七股鹽山打造巨型財神公仔 「財神YAYA」祈財源廣進

台南七股鹽山喜迎Q版「財神YAYA」巨型公仔今天亮相，台南市長黃偉哲及台鹽總經理陳世輝、雲嘉南風管處處長徐振能主持啓用。...

嘉縣長翁章梁就職3周年 議員褒貶參半

嘉義縣長翁章梁施政3周年。國民黨團書記長李國勝認為，翁執行力不夠，常「說一套做一套」；嘉義縣民進黨部主委林秀琴肯定翁推動...

就職3周年 嘉義縣長翁章梁：農工大縣 正在實現

嘉義縣長翁章梁就職3周年，今在創新學院舉辦年終演說會，以「農工大縣，正在實現」為題，分享嘉義縣正逐步轉型，強調以「抓緊縣...

雲林莿桐50公頃花海 元旦升旗揭幕

雲林縣莿桐鄉花海是全國十大花海景觀之一，鄉公所串連孩沙里、第一公園布置50公頃的波斯菊、向日葵花海，明年元旦起到2月6日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。