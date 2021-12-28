寒冬中百床棉被送暖 雲林貧弱人家暖心更有感

氣溫驟降，雲林縣熱心人士胡珊珊將心比心，與朋友集資採購100床大棉被，今天送抵雲林家扶中心。胡珊珊說，天寒地凍，弱勢家庭更需要溫暖，希望家扶社工趕緊將棉被送給受扶家庭，讓他們能保暖禦寒。

「自己冷得直哆嗦，想起還有更多人受凍！」胡珊珊和幾位朋友雪中送炭，在短時間內就號召好友採購100床厚實的大棉被，今天快速送到家扶中心。他們說，連日冷鋒襲來，刺骨寒風，讓人彎了身軀縮起脖子，禁不起冷啊！

家扶中心主任廖志文和社工變身宅急便，用最快速度將棉被送達受扶家庭。家扶督導王耀慶將棉被送到邱太太家中，只見邱媽媽在寒冷中，仍忍著寒凍做農產品加工，客廳工廠忙進忙出，雙手都凍傷龜裂，遞上棉被，讓邱媽媽心頭暖烘烘。