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公車停駛13年居民苦 台南大內社區「小黃公車」今啟動

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
公車停駛13年，台南大內社區「小黃公車」啟動。記者周宗禎／攝影
公車停駛13年，台南大內社區「小黃公車」啟動。記者周宗禎／攝影

台南大內二溪里「其子瓦」社區公車已經停止13年，當地社區兩百多戶民眾出入非常不便，今天台南市「小黃公車」啟動，地方人士都很開心。

二溪里長葉榮州說，將近20年都沒有公車到社區，居民都要包車出來、即使只到大內市區也要至少200多元，其子瓦新舊社區有兩百多戶，出入真的有小黃公車會方便很多尤其是老人家。

「小黃公車」一般民眾到玉井12公里大約15分鐘、費用21元，到大內市區10公里約10分鐘免費。

交通局長王銘德表示，北門、將軍、七股等區也會陸續提供服務，南化偏鄉也要開通，陸續在明年第一季會全數開通。

他說，大內民眾採買大多到玉井，固定有三班，就不用不用猶豫直接打電話預約就可以。65歲以上敬老卡跟學生也有優惠，現在這個跟搭公車的方式一模一樣固定班次，社區到玉井大內站中間站牌1公里內都可以預約。

市長黃偉哲表示，小黃公車的好處是以計程車的享受公車的價格，兩個人以上還可以預約，玉井站上午6點半第一班，站牌叫範圍1公里內都可以直接載到家門口，真的非常方便；大內這邊已經13年沒有公車了，擔任市長後就一直希望快點有公車，而今天有這樣子的小黃公車，65歲以上免費，希望大家都來充分利用，非常感謝公路總局與議員來幫忙。

公車停駛13年，台南大內社區「小黃公車」啟動。記者周宗禎／攝影
公車停駛13年，台南大內社區「小黃公車」啟動。記者周宗禎／攝影
公車停駛13年，台南大內社區「小黃公車」啟動。記者周宗禎／攝影
公車停駛13年，台南大內社區「小黃公車」啟動。記者周宗禎／攝影
公車停駛13年，台南大內社區「小黃公車」啟動。記者周宗禎／攝影
公車停駛13年，台南大內社區「小黃公車」啟動。記者周宗禎／攝影
公車停駛13年，台南大內社區「小黃公車」啟動。記者周宗禎／攝影
公車停駛13年，台南大內社區「小黃公車」啟動。記者周宗禎／攝影
公車停駛13年，台南大內社區「小黃公車」啟動。記者周宗禎／攝影
公車停駛13年，台南大內社區「小黃公車」啟動。記者周宗禎／攝影
公車停駛13年，台南大內社區「小黃公車」啟動，市長黃偉哲說明服務內容。記者周宗禎／攝影
公車停駛13年，台南大內社區「小黃公車」啟動，市長黃偉哲說明服務內容。記者周宗禎／攝影

公車 台南 計程車

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