公車停駛13年居民苦 台南大內社區「小黃公車」今啟動

台南大內二溪里「其子瓦」社區公車已經停止13年，當地社區兩百多戶民眾出入非常不便，今天台南市「小黃公車」啟動，地方人士都很開心。

二溪里長葉榮州說，將近20年都沒有公車到社區，居民都要包車出來、即使只到大內市區也要至少200多元，其子瓦新舊社區有兩百多戶，出入真的有小黃公車會方便很多尤其是老人家。

「小黃公車」一般民眾到玉井12公里大約15分鐘、費用21元，到大內市區10公里約10分鐘免費。

交通局長王銘德表示，北門、將軍、七股等區也會陸續提供服務，南化偏鄉也要開通，陸續在明年第一季會全數開通。

他說，大內民眾採買大多到玉井，固定有三班，就不用不用猶豫直接打電話預約就可以。65歲以上敬老卡跟學生也有優惠，現在這個跟搭公車的方式一模一樣固定班次，社區到玉井大內站中間站牌1公里內都可以預約。