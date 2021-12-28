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嘉縣長翁章梁就職3周年 議員褒貶參半

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁就職3周年演說，分享過去施政成果，表示將帶領縣民翻轉嘉義縣。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣長翁章梁就職3周年演說，分享過去施政成果，表示將帶領縣民翻轉嘉義縣。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣長翁章梁施政3周年。國民黨團書記長李國勝認為，翁執行力不夠，常「說一套做一套」；嘉義縣民進黨部主委林秀琴肯定翁推動工農大縣轉型成功，讓北漂青年回流；無黨問政聯盟總召陳福成則建議翁擺脫意識形態束縛，才能讓嘉縣農產更外銷。

李國勝說，翁章梁公投前常跑說明會，但卻用話術和文宣欺騙選民，「做地方父母官不該這樣」，應以縣民福祉為重，而非依「長官交代行事」；另，議會質詢時承諾完成的事項，最後卻效果不彰，建議翁空頭支票不要開太多，

李國勝肯定翁章梁滿腹理想，但執行力太差，「只會喊口號」，沒辦法帶動嘉義發展，應適時展現權威，帶動縣府團隊促進嘉義縣發展，縣長是否有做事，民眾看在眼底、自有公評。

議員林秀琴說，縣長勤跑基層民眾有目共睹，近年推動嘉義縣轉型「農工大縣」，引入嘉義科學園區和航太園區等，讓北漂青年逐漸回流，儘管嘉義縣老年人口比例逐漸增加，但社會照顧體系完善，「壯有所用，老有所終」。

今年天下雜誌和今周刊民調，嘉義縣分別獲全國第3名、「施政信心」最優縣市長，施政優人氣高；民進黨縣黨部主委林秀琴說，翁現任拚連任，施政民調高，黨內無對手，應優先提名。

民雄地區無黨籍議員陳福成同樣給予翁章梁高評價，他說，縣長願意傾聽基層民意是人民福祉，民代問政縣長都有採納，民眾多能感受縣長用心，但嘉義縣身為農業大縣，陳福成建議翁章梁拋棄意識形態，與其他國家如中國大陸友好，協助農民外銷。

嘉義縣民進黨部主委林秀琴議員肯定翁勤跑基層，推動轉型農工大縣，讓北漂青年回流。圖／翻攝自林秀琴臉書
嘉義縣民進黨部主委林秀琴議員肯定翁勤跑基層，推動轉型農工大縣，讓北漂青年回流。圖／翻攝自林秀琴臉書
嘉義縣議員陳福成建議翁章梁拋下意識型態，與他國友好，才能協助嘉義縣鳳梨外銷。圖／翻攝自陳福成臉書
嘉義縣議員陳福成建議翁章梁拋下意識型態，與他國友好，才能協助嘉義縣鳳梨外銷。圖／翻攝自陳福成臉書
嘉義縣國民黨團書記長、議員李國勝認為翁章梁常會畫大餅，執行力不夠，應適時拿出權威。記者莊祖銘／翻攝
嘉義縣國民黨團書記長、議員李國勝認為翁章梁常會畫大餅，執行力不夠，應適時拿出權威。記者莊祖銘／翻攝

嘉義 翁章梁 民進黨

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