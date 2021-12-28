就職3周年 嘉義縣長翁章梁：農工大縣 正在實現

嘉義縣長翁章梁就職3周年，今在創新學院舉辦年終演說會，以「農工大縣，正在實現」為題，分享嘉義縣正逐步轉型，強調以「抓緊縣政發展」及「改善生活品質」為兩大目標，帶領縣民翻轉嘉義。

「感謝，辛苦了」，翁章梁開場先感謝過去所有防疫英雄付出，台灣才能維持穩定、安全的生活；接著，他以「水如何變成溫開水？」破題，分享自己執政3年來，兢兢業業處理縣政，期盼翻轉嘉義。

翁章梁指出，從量變到質變是辛苦的，抓準方向，質變才不會失焦，嘉義抓緊農業縣往農工大縣邁進，積極爭取建設、建立品牌、打開通路、智慧科技，嘉義縣正在質變，這是有基礎的，是現實的，「它一定會成功」。

強調以「抓緊縣政發展」及「改善生活品質」為兩大目標，翁章梁按農業新政、產業雙星、觀光共好、不老社區、活化教育、村里升級、安全樂活、環保永續面向，逐一向縣民報告施政成效。

嘉義縣在中央支持下，在台糖太保農場設立佔地約88公頃科學園區，以創新、永續為主軸，建構智慧農業、智慧載具及精準健康三大產業聚落；未來科學園區將扮演火車頭，帶動水上南靖、中埔公館工業區及民雄航太園區發展。

翁章梁說，農業是嘉義的根，也是世界關注的產業，未來科學園區也會以智慧科技農業為發展重點；「嘉義優鮮」品牌幫助農民行銷農作，也帶領嘉義縣農漁畜成長轉型。

民國60年代嘉義在現代科技工業發展缺席，翁章梁指出，幸運的是嘉義這塊土地沒有被汙染，不幸的是人口外流、人才流失；但在未來設立科學園區後，嘉義縣將跳躍式銜接科技業，創造就業機會，吸引青年返鄉，嘉義正式向台灣科技島報到，「不再缺席」。

「嘉義縣朝向農工大縣，絕對不是夢」，翁章梁說，改善鄉親生活品質等各項基礎建設已逐漸展現成果；最後，翁縣長率領縣府團隊站在舞台，以深深一鞠躬表達心中的感謝，喊話縣府團隊將持續努力，帶動嘉義進步。

嘉義縣長翁章梁分享過去3年施政成績，期待帶領嘉義縣轉型農工大縣。記者莊祖銘／攝影