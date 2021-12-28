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台南提高生育獎勵金 首胎6000變1萬

中央社 / 台南28日電

台南市預定民國111年實施多項民生新制，其中1月1日起產婦生產第1名新生兒生育獎勵金從新台幣6000元提高至1萬元，盼有助提高市民生育意願。

台南市生育獎勵金新制從1月1日開始實施，第1名新生兒從6000元提高到1萬元，其餘維持不變，分別為第2名1萬2000元，第3、4名3萬元，第5名以上每名5萬元。

台南市長黃偉哲今年8月宣布這項政策時表示，台南市在財政能力許可情況下，努力增加社會福利，生育獎勵金是希望市民能感受市府祝福心意，市府團隊也會努力使社會福利及育兒福利措施越趨完備，鼓勵市民多生育。

稅賦新制方面，台南市議會已通過「台南市房屋稅徵收率自治條例」修正案，提高非自住房屋稅率，從原本每戶都是課徵1.5%，修正為持有台南市非自住房屋1戶者，每戶課徵1.5%；2戶至3戶者，每戶1.8%；4戶至5戶者，每戶2.4%；6戶以上者，每戶3.6%，111年7月1日起施行。

台南市政府財政稅務局發布新聞稿指出，這次修正案對供自住使用者的本人、配偶及未成年子女全國合計3戶內，仍維持1.2%優惠稅率，絕不受影響，也使有能力擁有較多房屋者，多負擔一點稅，並對非屬囤房性質房屋及可能租金轉嫁問題設計相關配套措施。

另外，台南市環保局將「奇美博物館及台南都會公園」劃設為空氣品質維護區，在大門入口、停車場等4處導入智慧型車牌辨識系統進行管制，管制對象為未取得有效期限內自主管理標章的1至3期柴油大客車、大貨車，以及出廠滿5年以上未完成年度定期檢驗的燃油機車。

環保局指出，這項新制於111年1月至6月為宣導期，7月起柴油車及燃油機車應符合規定才能駛入。

台南 生育 新生兒

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