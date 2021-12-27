氣溫驟降魚塭抗寒有術 能不能保住魚蝦交給老天

氣溫下降，雲林沿海夜間出現12、13度低溫，加上東北季風，養殖業者紛紛啟動水車馬達抽水注入魚塭，增加水溫，業者說，虱目魚最怕忽冷忽熱天氣，尤其溫度急速下降，容易被凍傷，若不善加保溫，恐會釀成大量凍斃，今年因養殖量少，虱目魚價格上揚，每台斤約40元，大家會盡力護漁期能順利越冬。

今年入冬最低氣溫來襲，雲嘉南沿海空曠地區，從前天起氣溫驟降，昨天凌晨更降至約12度低溫，不少養殖業者擔心辛苦養殖的魚蝦遭受寒害，兩天來忙著張羅禦寒措施，有人在上風處架設防寒棚架，有人以深水井補注增加水溫，各種防寒工事盡出，就為能安度這波寒流。

雲林養殖業者王聰憲說，最近雲林白天氣溫高，晚間季風強大且氣溫驟降，這種忽冷忽熱的天氣最可怕，目前多數魚塭背風的角落，增設補注井水系統用來增溫，虱目魚會聚集該處保溫，但如遇強烈寒流也是無法抵擋，能保護多少算多少，一切就看老天了。

業者曾國欽也說，雲林以文蛤和虱目魚混養最大宗，今年受疫情原物料漲價，加上許多魚塭正施工搭設光電，所以總養殖量減少，魚價隨之上揚，過去每台斤約35元上下，今年至約40元，且後市看好，可能還會再漲，所以大家都更加用心護漁，期能度過一波波寒流，帶來豐收。