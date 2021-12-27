嘉市174個社團義起送暖 50位大廚愛心上菜

嘉義市商圈文化促進協會等單位今晚匯集嘉義市174個商家、社團等，號召50位大廚愛心上菜，讓130戶弱勢家庭於寒冬中享用美食大餐。市長黃敏惠表示，一次來了50位富有愛心大廚，這樣的真心、真情奉獻令人感動，雖然外面寒流來了，但是裡面卻是暖呼呼。

市長黃敏惠表示，寒冬時要更加關心弱勢家庭，每年嘉義市都有許多送暖活動，但今天很特別，來自嘉義市商圈文化協會等團體，結合中華美食協會號召全國50位大廚，很用心地為這些家庭準備一餐，這樣的真心、真情奉獻令人感動，雖然外面寒流來了，但是裡面卻是暖呼呼。

她指出，平常要找1位好廚師做菜已不容易，更何況一次來了50位大廚，而且每位都富有愛心，讓今天的寒冬反而顯得溫暖許多；現場有130戶家庭、310位家長孩子參加這次盛大的晚宴，愛心大廚不但煮菜也親自幫忙送菜，顯見這社會到處有溫暖。