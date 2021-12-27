台南平實重劃區都更案簽約 市府可獲120戶社宅

台南市政府今天與「東區平實段8、9、15、16、18地號營改土地都市更新案」得標廠商簽約，預計規劃興建約940個住宅單元的大樓，市府可取得至少120戶社會住宅。

台南市政府都市發展局今天在永華市政中心舉辦「台南市東區平實段8、9、15、16、18地號營改土地都市更新案簽約儀式」，台南市長黃偉哲與招商得標的達麗建設事業股份有限公司董事長謝志長簽約。

黃偉哲致詞時表示，本次公辦都更案市府將透過都市更新容積獎勵的方式取得至少120戶社會住宅，預計民國112年動工，116年完工，可為市庫節省公帑支出約新台幣20億元經費，除建構平實營區重劃區優質居住空間外，也提供青年及弱勢族群可負擔的住宅單元。

都發局長莊德樑表示，平實營區重劃區第2期都更案基地位於後甲二路、後甲三街、平實二街與平實六街所圍住宅區，土地面積約2.4公頃，鄰近平實公園，周邊有南紡購物中心及國賓商圈，距離國道1號大灣交流道僅約10分鐘車程距離，未來還有平實轉運站將設立於附近的中華東路、小東路口。

他說，本次公辦都更案預計規劃16至24層大樓，近940個住宅單元，並將申請綠建築銀級，搭配整體生活、休閒、商業、交通機能完善的環境，將建構具優良生活品質的景觀住宅，奠定此區域成為東台南副都心的基礎。