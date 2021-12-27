低溫逼近 南市農業局籲請養殖業強化防寒害
連日來低溫籠罩，台南沿海因空曠且不見陽光，今上午低溫僅13度左右，市府農業局提醒水產養殖戶，要強化相關禦寒作為，避免因這波低溫遭受損失。
農業局說，台南虱目魚養殖主要在七股、學甲、北門、安南區，面積約4500公頃。目前虱目魚約收成8成，其餘為準備越冬及文蛤池內工作虱目魚，對於不耐低溫的虱目魚、石斑魚等，籲請加強寒害防範措施如下：一、於魚塭北側搭蓋防風棚、加深水深，加強越冬溝保溫、防寒及加溫等設備。二、低溫期間盡量避免擾動水體或驚動魚塭內魚群，應暫停投餌及不要無謂地開關水車。
三、氣溫回升時，視情況再酌投飼料。四、必要時儘早採捕，以減少寒害損失。五、如有因低溫造成斃死魚隻，請漁民作必要清除及適時消毒處理，防止水質惡化。
「再持續低溫就要注意了。」在台南七股龍山養殖虱目魚70多甲的林宗琪說，這一波低溫且沒陽光，強勁北風更考驗虱目魚群是否受凍，這兩天加強相關禦寒作為，幸未傳出災情，但若溫度再往下探，就要提防，養殖戶心情可說是七上八下。
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