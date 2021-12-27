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嘉縣梅山梅花開約7至8成 梅山公園賞梅還要再等等
嘉義縣梅山公園梅花盛開時總吸引許多遊客前往賞景，梅山鄉公所說，今年氣候潮濕加上低溫，梅山公園花約開1成，期待後續寒流來襲，花況更佳。但目前梅山上梅花花況正值巔峰，要上山賞花可得抓準時機。
梅山公園近千株梅花，近日冷氣團來襲含苞待放，許多遊客等不及已慕名而至，但梅山鄉公所民政課長張怡雅說，儘管近日雨疏風驟但目前花開僅約1成，但梅山上太平、瑞里地區梅花正盛開。
梅山鄉太興村長簡慶輝說，村內泰興巖後方1處百年梅花園種約50株梅樹，每逢冬春競相爭豔，往年約農曆年後1個月盛開，但今年氣候嚴寒花開提前，目前村內梅花約開4成。太平村長嚴清雅說，村內包含太平雲梯周邊種約200棵梅樹，目前花開近7成。
梅山瑞里國小內種10餘株梅樹，每年清明時分，師生共釀梅醋是校內一大特色，校長陳弘宜說，今年因氣候較溼，花開量相較去年少約1成，但目前整體已開約8成。
梅花開需長時間誘發期，嘉義大學農藝系教授黃文理表示，今年低溫稍微遲到，約11月初才感受涼意，他研判今年花開陸續，可能較不同步，他也提到，若雨水來襲恐將花朵打落，因此賞花還得看運氣。
另，梅山鄉公所今年12月31日將在梅山公園幸福廣場舉辦跨年晚會和梅花茶會，晚上7點半開始到12點不僅有樂團表演，公所也準備燒酒雞和湯圓，暖胃更暖心；最後1分鐘煙火秀和民眾迎接新年；茶會則從元旦上午9點半到下午3點。
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