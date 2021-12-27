3輛到宅沐浴車全換新 中華聖母基金會也募捐服務經費

中華聖母基金會3輛到宅沐浴車屆滿8年年限，年初發布募款要汰換，每輛造價160萬多元，迅速獲響應，福添福基金會捐1輛「福添福號」已交車，台北台大明明補習班得知消息後，也慨捐1輛，補習班執行長李俊德說，為紀念已逝父親取名「榕生號」，今正式上路。

中華聖母基金會表示，第3輛到宅沐浴車由1名公眾人物所捐，命名「米粉號」，預計明年初能交車，不過除募車輛經費，1輛車配3名人員，也同步募長期出勤服務經費，3輛車1整年的經費，目前缺口約250萬，希望大眾捐獻。

台大明明補習班執行長李俊德說，無意間看到基金會臉書的募車訊息，發現沐浴對失能者與其家庭是多麼奢侈的渴望，決定協助更新汰換，而補習班歷年來都有協助弱勢、舉辦許多公益活動，今年為他父親逝世6周年，為了感念父親離鄉背景隨政府來台，且落地生根，以父親之名捐贈「榕生號」，盼行遍各地偏鄉，協助更多的人，彷彿父親的愛在這片土地上能持續發光發熱。

基金會指出，到宅沐浴車透過改裝，需要載水、浴缸、瓦斯、電熱水器等，每天行駛超過100公里，服務對象7成是重度、極重度失能者，近4成除了失能，還是中風、失智、洗腎患者，考量使用情形，訂8年為使用年限，正巧3輛沐浴車都已超過，今年才啟動汰換。