雲林斗六茂谷柑轉紅了 挑禮首場年貨市集1月8日登場

雲林縣茂谷柑主產地在斗六、古坑及斗南，總種植面積達410公頃，不過今年「一下乾、一下雨」加上秋節過後無雨，影響果粒生長，縣府農業處長吳芳銘說，本年度產量略減2成，但品質更甚以往，熟成轉色後甜度會拉升，風味絕佳，斗六市公所明年1月8、9日在人文公園舉辦茂谷柑節及年貨市集，現場展售茂谷柑禮盒供消費者選購。

吳芳銘表示，雲林茂谷柑產期比台中早，農民約在1月初開始採收，預計採收到過年後，今年受氣候影響，小果較多，產量約減2成，不過「物以稀為貴」，價格相對會比往年提升2至3成，民眾送禮、自用可把握機會及早訂購。

斗六市長林聖爵表示，斗六地區茂谷柑種植面積約116公頃，每年產量近1845公噸；果農朱清輝說，今年碰上乾旱加上雨季不順因此小果多，目前氣溫還不夠冷，轉色稍慢，不過品質比以往好，後熟期溫度逐漸下滑，熟度夠時轉色完全後，原始風味就會呈現出來。

林聖爵說，1月5日將先帶領斗六地區近千位幼兒園孩童到茂谷柑園參觀，8、9日茂谷柑及年貨市集活動有親子大地互動劇場、大型氣墊城堡及「寶貝老闆愛心市集」，透過小朋友當老闆協助義賣，所得將全數捐給雲林縣小天使發展協會。

果農陳萬生說，大果適合送禮，小果適合小家庭享用，小果甜度可達13度以上，果肉細緻、口感佳，頗受消費者好評；縣府本月24日已外銷首批高級禮盒2.5公噸至星馬，將再開拓海外柑橘類市場。