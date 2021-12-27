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冷氣團催紅斗六茂谷柑 品質佳價格看俏

中央社 / 雲林縣27日電

近日冷氣團一波接一波，催紅斗六茂谷柑。雲林縣府農業處長吳芳銘表示，今年茂谷柑減產2成，可是冷氣團讓茂谷柑風味多了層次、色澤也更為鮮紅，市場價格看俏。

雲林縣斗六市公所今天舉辦2022年斗六茂谷柑節記者會，雲林縣副縣長謝淑亞、斗六市長林聖爵和吳芳銘等人共同推銷茂谷柑，宣布斗六市公所將於下月8、9日在斗六市人文公園舉辦茂谷柑節，推薦好物給民眾。

林聖爵指出，斗六市茂谷柑種植面積116公頃，平均1公頃可以生產15.8公噸的茂谷柑，所以今年產量將近1845公噸，然而今年雨水少、天氣較為寒冷，今年茂谷柑減產2成，品質卻更勝往年。

果農朱清輝提到，今年雨季不順導致小果偏多，不過入冬後氣溫逐漸下滑，有助於展現茂谷柑的酸甜度，色澤也更為鮮紅。

吳芳銘表示，往年茂谷柑有銷往美國和中國等國家，貿易商考量到航運塞港、航運價格提高等問題，同時面臨生鮮食品受限於保存期，貿易商對於茂谷柑外銷到遠距離的美國、加拿大等國家訂單趨向保守。

吳芳銘說，雖然茂谷柑出口遇到諸多問題，縣府仍會積極協助開拓銷售管道，例如上週以高檔禮盒組出貨到星馬，或者是輔導農民相關技術出口到東北亞等國家。

斗六 吳芳銘 冷氣團

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