台南新立體停車場動土 助改善後火車站商圈交通
台南市政府規劃於東區青年路興建立體停車場，以改善後火車站及北門路商圈交通秩序，工程今天動土，完工後將有200席汽車及44席機車格位，1樓則是里民活動中心空間。
台南市政府交通局今天在東區青年路停E8立體停車場用地舉辦立體停車場新建工程動土典禮，由台南市長黃偉哲主持，不少附近居民到場關心。
黃偉哲致詞時表示，市府相當重視民眾停車需求，向中央爭取經費補助闢建立體停車場，停E8立體停車場為地下1樓、地上4樓建物，總經費新台幣2.19億元，其中中央補助款0.81億元，感謝中央及市議會的支持。
黃偉哲指出，E8立體停車場保留原基地內的老榕樹，並透過葉片外牆的設計，打破過去停車場冷冰冰的意象，且把聲音、光線對於鄰房的影響降到最低，而除了停車位的增設，1樓規劃為東門、竹圍里聯合活動中心，啟用後不僅紓解當地的停車需求，也能成為民眾休憩好去處。
台南市交通局長王銘德表示，青年路停E8立體停車場位在中西區與東區連接的主要交通要衝，加上鄰近知事官邸、北門路商圈、神學院及新樓醫院，停車需求不在話下，停車場興建完成後，停車位將從原有的80席增加為200席，並增設44席機車位，增加停車空間也有助改善交通秩序。
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