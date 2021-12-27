影／草莓今年量減產期延 南部元旦開始大出採果好時機

台灣草莓今年因秋冬較往年高溫，九月種植的生長普遍狀況較差，產量不如往年；南部主產區台南善化去年11月許多草莓園就每天開放遊客採果，今年只能周末才開放；還好近日低溫、產量明顯增加，這個周末大出，元旦連假會是採草莓好時機。

草莓今年產量減少，種苗、肥料、包材等成本又增加，面臨漲價壓力，不過近年草莓價格由每台斤300、350元一路漲到400元，台南業者多暫時「參考」苗栗大湖同業目前行情，一斤賣400元。業者表示，各家草莓園元旦假期應該會大出，民眾可以採到數量足夠品質不錯的草莓。

善化台1線沿線有10家觀光草莓園，每到草莓成熟季，總吸引大批遊客採草莓。業者表示，今年氣候影響花開狀況不一，往年11月就每天開放採草莓，但今年平日要採果只能看當天果園狀況，量產期拖到這星期。

美裕草莓園負責人黃至賢說，9月種的第1批、10月中種的第2批存活率只有7、8成，直到上個月天氣變冷、第3批才較正常。去年也是同時間種，但草莓一開始都正常開花、成熟量多，今年花期不一，產量也比較少。

南科草莓園業者黃玟久表示，今年不僅草莓苗每株漲1至2元，肥料、包材、工錢也都漲價，但採草莓價格還是不敢亂漲，與苗栗同業一樣每台斤400元。