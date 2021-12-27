台南燒烤遭檢舉高於臭豆腐 包容力看出對美食喜好

餐飲業空氣汙染防制設施管理辦法明年1月起上路，台南市有91家具規模大型餐飲業須符合規範，違者將罰10萬。另有常被檢舉的40家便當、簡餐、臭豆腐、燒烤遭陳情最多，近1年來累積184次，經專案列管與輔導雖已下降，但仍有部分繼續遭檢舉。環保局表示，燒烤被檢舉多於臭豆腐，也顯示民眾愛吃臭豆腐，對炸臭豆腐過程異味的包容力較高。

餐飲業空氣汙染防制設備管理辦理辦法原訂7月實施，因新冠肺炎疫情延至明年實施。明年1月1日起新設的餐飲業，以及2月1日起既有的餐業，若營業面積為1千平方公尺或座位數300個以上，都必須設置集氣系統、油煙處理設備等，並且必須定期檢視設備，並將操作、清潔保養等做成紀錄保存2年。

局長謝世傑指出，除了輔導、巡查91家列管的大型餐廳，另未列管的餐飲店也一併輔導。今年鎖定屢遭異味陳情的便當、簡餐、鹹酥雞、臭豆腐、燒烤等前40家業者啟動專案列管、稽查與輔導，執行前這40家業者的總陳情數184次，輔導後再遭陳情的次數已下降，陳情數降為為33次，但仍有20%繼續被檢舉或陳情。

針對這些已裝集氣、油煙處理設備卻仍繼續被檢舉的業者，請專家現場輔導，發現是操作不當，有的是還必須加裝水洗設備，降低異味。一般而言，多發生在店面，至於夜市攤位因為戶外，地方空曠，若有改善大都不會再被檢舉。依照空汙法規定，店家未改善罰10萬元，沒店面的攤販僅罰1200元。

環保局長謝世傑指出，餐飲業空氣汙染防制設施管理辦法就要實施了，符合列管對象的餐飲業者務必把握時間，裝設必須的各項設備、依規定填報紀錄，以免受罰。相關紀錄表單請至南市環保局空噪科資料下載專區下載。未納入新制規範的餐飲店家，環保局也會持續稽查、輔導以維護空氣品質。