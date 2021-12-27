開花了！莿桐花海繽紛綻放 從元旦升旗活動揭開序幕

雲林縣莿桐鄉花海面積廣達30公頃，近年已成為全國十大花海景觀之一，公所今年串連孩沙里花區及義和村第一公園的新花區，到明年2月6日期間推出一系列花田活動，主場地打造三合院大門意象「莿桐大院」，讓遊客宛如「回家作客」心情，盡情賞花遊玩。

縣長張麗善、莿桐鄉長林靖焜等人今天先到田區賞花；張麗善說，莿桐花海是利用二期稻作結束後的裏作期播撒而成，有紅、白波斯菊及向日葵等花種繽紛綻放，因也是綠肥作物，可用來養護土壤，避免過度使用化肥致養分流失，有益農業經濟與環境共好。

林靖焜表示，系列活動將從1月1日上午9點莿桐鄉公所前舉辦「元旦升旗典禮」揭開序幕，上午10點第一公園「莿桐鄉民趣味運動會」接續熱鬧氣氛，現場有特色社區展攤及小巴餐車，遊客還可參加摸彩，最大獎55吋電視。