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開花了！莿桐花海繽紛綻放 從元旦升旗活動揭開序幕

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣莿桐鄉花海近年成為全國十大花海景觀之一，紅、白色相間的波斯菊花海，每年都吸引不少遊客駐足拍照。記者陳苡葳／攝影
雲林縣莿桐鄉花海近年成為全國十大花海景觀之一，紅、白色相間的波斯菊花海，每年都吸引不少遊客駐足拍照。記者陳苡葳／攝影

雲林縣莿桐鄉花海面積廣達30公頃，近年已成為全國十大花海景觀之一，公所今年串連孩沙里花區及義和村第一公園的新花區，到明年2月6日期間推出一系列花田活動，主場地打造三合院大門意象「莿桐大院」，讓遊客宛如「回家作客」心情，盡情賞花遊玩。

縣長張麗善、莿桐鄉長林靖焜等人今天先到田區賞花；張麗善說，莿桐花海是利用二期稻作結束後的裏作期播撒而成，有紅、白波斯菊及向日葵等花種繽紛綻放，因也是綠肥作物，可用來養護土壤，避免過度使用化肥致養分流失，有益農業經濟與環境共好。

林靖焜表示，系列活動將從1月1日上午9點莿桐鄉公所前舉辦「元旦升旗典禮」揭開序幕，上午10點第一公園「莿桐鄉民趣味運動會」接續熱鬧氣氛，現場有特色社區展攤及小巴餐車，遊客還可參加摸彩，最大獎55吋電視。

林靖焜說，遊客當日在鄉內「饒平天主堂」、「六合村石敢當老樹」、「新虎尾溪堤防」、「孩沙里社區」、「莿桐天瑤宮」及活動主場地「莿桐第一公園」等6大景點拍照並上傳臉書打卡，可在第一公園兌換精美禮品1份，活動辦法可至「2022雲林縣莿桐鄉 莿客.濁水溪文化季」查詢。

雲林縣長張麗善（中）、莿桐鄉長林靖焜（右一）等人今天到莿桐花海賞花，系列活動將從1月1日元旦升旗典禮揭開序幕。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣長張麗善（中）、莿桐鄉長林靖焜（右一）等人今天到莿桐花海賞花，系列活動將從1月1日元旦升旗典禮揭開序幕。記者陳苡葳／翻攝

雲林 賞花 張麗善

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