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台南噶瑪寺元旦護國祈福大法會 百萬祭拜物資贈弱勢
台南市左鎮噶瑪噶居寺元旦舉辦「護國祈福大法會」，18公尺高阿彌陀佛露天微笑大佛完成布置，將在大佛前祈求台灣「消弭兵戎、瘟疫、饑饉等劫難」，普度物資依實物銀行需求優先採購、法會供奉物資濟助弱勢家庭。
噶瑪噶居寺創辦人洛本天津仁波切說，元旦也是噶瑪寺齋戒圓滿日，每年元旦前後三天全省信徒持齋，啟迪眾生發菩提心，教化不殺生。為照顧弱勢，今年普度先了解南市社會局各實物銀行所需物資，優先納入法會採購品項，約200萬元物資普度後由各實物銀行領回，法會後供奉物資後也轉贈弱勢家庭，凝聚眾人善念扶弱濟貧。
「護國祈福大會」從尼泊爾迎請藏傳佛教罕見法器大型七政寶、八吉祥、八瑞物等聖物，微笑大佛前陳設油燈、神饈、水果、檀香薰爐、花團錦簇，周邊供奉近30尊印度石雕菩薩天女聖像。
當天也辦「放生雞隻」活動，雞來附近甕仔雞、燒烤鷄店家，寺方表示放生方式不同一般野放任由自生自滅，而是「以法會甘露為雞隻加持及皈依後安置於農場養護直至命終」。
洛本天津仁波切說，放生是希望培養慈悲善心，降低殺業，但到處野放易破壞原有生態環境，放生後繼續照顧至終老能維持放生意義，也能落實生態保護。
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