太平雲梯迎曙光 現代化犀牛裝置藝術伴民眾渡疫情

迎接新年，嘉義縣太平社區邀請國際級藝術家、人稱「犀牛老爺」的施力仁，以「犀迎曙光、犀象太平」為意象，用金銀銅鐵、不鏽鋼打造5隻犀牛裝置藝術，太平村長嚴清雅說，疫情期間希望藉藝術撫慰人心，並重振太平地區觀光。

施力仁說，此次在太平社區展出的犀牛裝置藝術共5件，其中最長的880公分、高度458公分、重3噸半；另有兩噸半的犀牛爸爸帶著小孩全家福，還有1個重達1噸的元寶犀牛聚寶盆，象徵五福臨門、「犀」向太平。

施力仁表示，犀牛角是中國古時皇帝通天法器，也是救命仙丹，戰士身披犀牛鎧甲上陣殺敵，此次裝置藝術也具有向上的力量，不僅具生態保育意義，也傳達全民共同抗煞理念。

另件作品以不鏽鋼製，施力仁說，犀牛角遙指天際、指向未來，犀牛低調，離群而居不與人爭，古代人曾信仰犀牛，因為他們把犀牛當成人類最好朋友，中國古代很多犀牛，田單火牛陣就是用犀牛。

犀牛尾巴用佛教金剛杵為意象，施力仁說，因為犀牛是生態守護者，保護弱小、保護地球，世界上許多消防隊徽章都選用犀牛，此次犀牛裝置藝術展，他也希望傳達犀牛的正面形象，守護人民免於疫情滋擾，讓台灣社會早日恢復安寧。

太平社區今天上午於嘉義縣府辦記者會，縣長翁章梁、太平村長嚴清雅和議員姜梅紅、劉雅文等出席，翁章梁說，此次展出國際級雕塑作品，希望民眾保握機會，一同到現場欣賞大師級的作品。

嚴清雅表示，此次「犀迎曙光、犀象太平」雕塑展，為期半年展出至明年六月，寄望以藝術的力量，結合台灣海拔最高的美麗地景梅山太平雲梯，帶給更多民眾對環保產生共識，進而對社區友好的形成認同感，透過藝術家的作品，提供另外一種觀看生命、生活的可能性。