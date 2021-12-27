快訊

東北亞極端大寒流：從南韓冰封到日本癱瘓大暴雪

尼加拉瓜媒體報導：奧蒂嘉沒收我資產 轉交北京

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台南明年初辦大成長城年貨市集 促銷農特產伴手禮

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南市府、大成長城合辦年貨市集 ，號召青農參與農特產、年貨伴手禮促銷。記者周宗禎／攝影
台南市府、大成長城合辦年貨市集 ，號召青農參與農特產、年貨伴手禮促銷。記者周宗禎／攝影

台南市政府農業局每年與大成長城公司舉辦年貨市集活動、特色產品優惠促銷吸引民眾，推廣在地農特產；主辦單位今天宣布，下個周六日，也就是明年1月8日、9日，在大成長城永康門市廣場舉辦年貨市集，現場包括在地青農與業者產品展售共120多攤。

「大成相挺青農 安心歡聚好食光」年貨市集號召農業局輔導的在地青農，為鼓勵優先購買青農優質農特產品，大成發放公益園遊券給員工；大成長城行政服務部資深經理楊益銘表示，當天除了公益表演活動，還有多項優惠鼓勵民眾參與，例如鮮雞蛋、七股黃金鯧魚、黃金雞腿動飯等都有遠低於市價的優惠價。

農業局今天邀請學甲青農劉淑娟用自家生產的胡麻油，搭配大成的鹿野雞腿肉，示範料理「瑞香麻油雞」。劉淑娟說，麻油雞料理不困難，重點是要用在地的胡麻油及好的食材，保證香氣四溢、美味可口，入冬十分暖胃。

農業局長李建裕表示，疫情影響，民眾在家煮食機會增加，來年貨市集可將蔬菜、水果、畜產品及伴手禮一次購足，市集活動已連辦5年，活動有口碑、鼓勵市民朋友前來。

農業局農會輔導科長王仁志表示，大成還安排年菜試吃預購、春聯揮毫、公益捐血、闖關遊戲等多項活動，也有小朋友最喜歡的氣球城堡，打造富有年味的年貨市集。當天需配合實聯制登記並配戴口罩入場。市長黃偉哲肯定大成是「在地企業回饋在地農人」，值得其他企業效法。

台南市府、大成長城合辦年貨市集 ，號召青農參與農特產、年貨伴手禮促銷。記者周宗禎／攝影
台南市府、大成長城合辦年貨市集 ，號召青農參與農特產、年貨伴手禮促銷。記者周宗禎／攝影
台南市府、大成長城合辦年貨市集 ，號召青農參與農特產、年貨伴手禮促銷。記者周宗禎／攝影
台南市府、大成長城合辦年貨市集 ，號召青農參與農特產、年貨伴手禮促銷。記者周宗禎／攝影
台南市府、大成長城合辦年貨市集 ，號召青農參與農特產、年貨伴手禮促銷。記者周宗禎／攝影
台南市府、大成長城合辦年貨市集 ，號召青農參與農特產、年貨伴手禮促銷。記者周宗禎／攝影

青農 年貨 長城

延伸閱讀

降低被啄食稻種也要保護色！官田20公頃示範鐵粉包覆

台南推鐵粉包覆稻種 取代農藥防鳥害

溫度驟降防禽流感 農政單位警告環境病毒仍在

同島一命！台南採購1300箱蓮霧及鳳梨釋迦送防疫醫護

相關新聞

開花了！莿桐花海繽紛綻放 從元旦升旗活動揭開序幕

雲林縣莿桐鄉花海面積廣達30公頃，近年已成為全國十大花海景觀之一，公所今年串連孩沙里花區及義和村第一公園的新花區，到明年...

台南燒烤遭檢舉高於臭豆腐 包容力看出對美食喜好

餐飲業空氣汙染防制設施管理辦法明年1月起上路，台南市有91家具規模大型餐飲業須符合規範，違者將罰10萬。另有常被檢舉的4...

台南噶瑪寺元旦護國祈福大法會 百萬祭拜物資贈弱勢

台南市左鎮噶瑪噶居寺元旦舉辦「護國祈福大法會」，18公尺高阿彌陀佛露天微笑大佛完成布置，將在大佛前祈求台灣「消弭兵戎、瘟...

太平雲梯迎曙光 現代化犀牛裝置藝術伴民眾渡疫情

迎接新年，嘉義縣太平社區邀請國際級藝術家、人稱「犀牛老爺」的施力仁，以「犀迎曙光、犀象太平」為意象，用金銀銅鐵、不鏽鋼打...

影／台南明年初辦大成長城年貨市集 促銷農特產伴手禮

台南市政府農業局每年與大成長城公司舉辦年貨市集活動、特色產品優惠促銷吸引民眾，推廣在地農特產；主辦單位今天宣布，下個周六...

台南商圈停車位難求 青年路停E8停車場開工

台南市北門路商圈、知事官邸、廳長官邸到青年路附近商圈每到假日一位難求，為有效改善問題，將青年路平面停車場改為包含里活動中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。