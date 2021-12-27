影／台南明年初辦大成長城年貨市集 促銷農特產伴手禮

台南市政府農業局每年與大成長城公司舉辦年貨市集活動、特色產品優惠促銷吸引民眾，推廣在地農特產；主辦單位今天宣布，下個周六日，也就是明年1月8日、9日，在大成長城永康門市廣場舉辦年貨市集，現場包括在地青農與業者產品展售共120多攤。

「大成相挺青農 安心歡聚好食光」年貨市集號召農業局輔導的在地青農，為鼓勵優先購買青農優質農特產品，大成發放公益園遊券給員工；大成長城行政服務部資深經理楊益銘表示，當天除了公益表演活動，還有多項優惠鼓勵民眾參與，例如鮮雞蛋、七股黃金鯧魚、黃金雞腿動飯等都有遠低於市價的優惠價。

農業局今天邀請學甲青農劉淑娟用自家生產的胡麻油，搭配大成的鹿野雞腿肉，示範料理「瑞香麻油雞」。劉淑娟說，麻油雞料理不困難，重點是要用在地的胡麻油及好的食材，保證香氣四溢、美味可口，入冬十分暖胃。

農業局長李建裕表示，疫情影響，民眾在家煮食機會增加，來年貨市集可將蔬菜、水果、畜產品及伴手禮一次購足，市集活動已連辦5年，活動有口碑、鼓勵市民朋友前來。

農業局農會輔導科長王仁志表示，大成還安排年菜試吃預購、春聯揮毫、公益捐血、闖關遊戲等多項活動，也有小朋友最喜歡的氣球城堡，打造富有年味的年貨市集。當天需配合實聯制登記並配戴口罩入場。市長黃偉哲肯定大成是「在地企業回饋在地農人」，值得其他企業效法。