餐飲業空污防制新規將上路 台南91業者列管
餐飲業空氣污染防制設施管理辦法將於民國111年上路，台南市有91家大型餐飲業者須符合規範。台南市環保局已完成巡查輔導，並要求業者改善發現缺失，以免屆時受罰。
台南市政府環保局今天發布新聞稿指出，餐飲業空氣污染防制設施管理辦法規定，明年1月1日起新設餐飲業，2月1日起既有餐業者，營業面積在1000平方公尺或座位數300個以上，都須設置具有一定效率集氣系統、油煙處理設備等，業者也須定期檢視設備，並將操作、清潔保養等做成紀錄保存2年。
環保局空氣及噪音管理科指出，台南市91家列管大型餐廳從明年2月1日起須符合規範。現已全數完成宣導、巡查與輔導，發現缺失多為未填載操作及維護保養紀錄單，已要求業者務必配合，以免受罰。
空氣及噪音管理科指出，民眾愈來愈重視環境品質，要求清新好空氣，餐飲業未妥善處理油煙、產生異味等問題會令周遭居民困擾，也是常見環保檢舉事項，除列管大型餐廳外，環保局今年也鎖定屢遭檢舉異味陳情的便當、簡餐、臭豆腐等40家業者啟動專案列管、稽查與輔導。
在專案列管執行前，這40家業者遭檢舉陳情共184次，輔導後已下降到33次，且有約8成業者未再被檢舉或陳情，市府將持續關注改善情形。
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