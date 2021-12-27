台南商圈停車位難求 青年路停E8停車場開工

台南市北門路商圈、知事官邸、廳長官邸到青年路附近商圈每到假日一位難求，為有效改善問題，將青年路平面停車場改為包含里活動中心的多目標立體停車場今天動工，預計2023年10月完工。但施工期間也將有停車位更不足的陣痛期，民眾來市區要多利用周遭其他可停車資訊，以免找不到車位。

台南市長黃偉哲表示，「停E8前」瞻立體停車場是台南爭取前瞻計畫第6個停車場，優點是原有老榕樹保留，兼具生態與永續，因停車席位大幅增加，方便居民、觀光客、洽公民眾停車，在設計上尊重自然，明亮、透光性好，減少電力使用，為環保低碳停車場，而且是台南第1座兼具活動中心的多目標立體停車場。

交通局局長王銘德說，青年路停E8立體停車場位在中西區與東區連接的主要交通要衝，加上鄰近知事官邸、北門路商圈、神學院及新樓醫院，停車需求殷，興建完成後，停車位將從原有的80席提升至200席，並增設44席機車，為周邊停車空間注入一股新的生力軍。

地上4樓、地下1樓的青年路停E8立體停車場總經費為2.19億元，因為附近的東門里、圍下里聯合活動中心已老舊不堪用，因此停車場除了提供停車需求外，也規畫為兩個里的聯合活動中心，為民眾增加新的休憩、交誼空間。

此停車場的設計呼應了基地內的老榕樹意象與神學院景觀，建築圍繞著老榕樹，而立面上透過葉片外牆的設計，使停車場看起來像是披了榕葉的外皮，打破過去對於立體停車場冷冰冰的意象。停車場完工啟用後，將導入智慧停車管理系統，有效減少民眾尋找停車位與車輛的時間，也能大幅提升停車場的使用效率，並改善北門路路邊停車1位難求的問題。